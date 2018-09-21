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Chery переименовала обновлённый Tiggo 7
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Chery переименовала обновлённый Tiggo 7 

Daily-Motor + ещё 2 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В сети были опубликованы официальные фотографии нового паркетника модели Chery Tiggo 7, который получил обновления. Напомним, что впервые мир увидел рестайлинговую модификацию благодаря шпионским снимкам ещё несколько недель назад. Теперь же известна итоговая дата дебюта, которая назначена на следующий четверг.
Как оказалось, разработчики решили не только изменить основные особенности кроссовера, но и его имя. И на рынок он выйдет под названием FLY. Бренд отметил, что разрабатывал машину специально для молодого сегмента покупателей. Новинка получит передние бампера с серебристыми элементами, а также оригинальную радиаторную решётку. Кроме того, обновилась форма задних фонарей.
Согласно имеющимся данным кроссовер выйдет в продажу с полуторалитровым силовым агрегатом, мощность которого составит 147 лошадиных сил. Сочетаться он будет с трансмиссией автоматического или механического типа на 6 ступеней. Что касается двухлитрового мотора с вариатором, а также полуторалитрового мотора на 152 лошадиные силы, которые используются в актуальной модификации паркетника — о них никакой информации нет. Возможно, производитель заменит их на другие двигатели.
Напомним, что обновлённый паркетник выйдет на рынок Российской Федерации.
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