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ТОП-5 негласных правил автомобильного этикета
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ТОП-5 негласных правил автомобильного этикета 

Car.ru 58 минут назад
Фото: Car.ru
Автомобилисты на дорогах ведут себя не только в рамках предписанных ПДД, но исследуют некоторым «фишкам», признанным как автомобильный этикет.
К примеру, завидев инспектора ДПС на встречной стороне, предупредите водителей, едущих навстречу «морганием» фар дальнего света.
Если вы увидели, что навстречу вам едет поток машин, моргающих до 10 раз, значит, впереди вас ждут затор или авария. Однако на российских дорогах это правило не очень распространено.
Очень важно знать, что если водитель фуры моргнул на узкой дороге правым поворотником, означает, что можно смело обгонять его, если левым — не стоит покидать свой ряд.
Если вы едете не очень быстро в левой полосе, уступите дорогу более шустрым водителям и конечно это нужно делать, если сзади вам сигналят фарами дальнего света.
Благодарность, за то, что вам уступили дорогу, тем более в пробке, можно выразить морганием аварийных сигналов.
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