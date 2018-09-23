Ещё
Названы самые стильные хэтчбеки на российском рынке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые стильные хэтчбеки на российском рынке 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: Volkswagen
Специалисты издания SpeedMe составили рейтинг самых стильных хэтчбеков на российском авторынке.
Первое место рейтинга занял Volkswagen Golf, совсем недавно вернувшийся в Россию. Эксперты выделяют привлекательную внешность, современное оснащение и высокий уровень безопасности автомобиля. На российском рынке представлены версии хэтчебка с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 125 и 150 лошадиных сил, а цена на базовую версию Golf начинается от 1,43 миллиона рублей.
Вторую строчку занял премиальный Mercedes-Benz A-Class, который является самым дорогим хэтчбеком на российском рынке. Автомобиль продается с моторами мощностью 150 и 190 лошадиных сил и автоматической трансмиссией. Цена на автомобиль начинается от 1,76 миллиона рублей.
Замкнул тройку лидеров Audi A3 Sportback. В последнем поколении модель получила цифровую приборную панель, светодиодную головную оптику и стильные задние фары, а также целый комплекс передовых ассистентов и систем безопасности. Цена на рынке старует от 1,747 миллионов рублей.
Четвертую строчку рейтинга занял Alfa Romeo Giulietta. Эта модель встречается на российских дорогах достаточно редко, однако привлекает своим особенным итальянским стилем. Приобрести автомобиль в России можно только по предзаказу.
На пятом месте эксперты расположили Ford Fiesta. Эксперты выделяют компактность автомобиля вкупе с его стильным и современным дизайном. Этот хэтчбек стал самым бюджетным из всех представленных в рейтинге, цена на российском рынке старует с отметки 830 тысяч рублей.
Последние новости
Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию Пожилая американка из мести поймала и убила трехметрового аллигатора США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наталья Андрейченко рассказала об изнасиловании и узнала о судьбе мучителей1
Россиянин жестоко поплатился за неправильную парковку
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Попала под каток: Lada не ушла от погони226
Назван ТОП-3 кроссоверов до 2 млн рублей2
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
03:55
«СтопХам» ликвидировали
Автоновости
00:41
Попала под каток: Lada не ушла от погони
ДТП Статьи
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение