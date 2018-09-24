Мечта автолюбителя: на «Ладе» как в иномарке

Как в иномарке: когда и какие опции появились на «Ладах»

Нынешние « Лады » оснащены не хуже иностранных одноклассников. А ведь еще недавно каждая новая опция на продукции АвтоВАЗа воспринималась как маленькая революция. Вспоминаем, когда и чем тольяттинцы радовали отечественных автомобилистов.

На протяжении всей истории автогиганта в Тольятти советские (а позже и российские) автолюбители мечтали заполучить особенную машину — не для своего, а для экспортного рынка. Для них действовал особый контроль качества, в продажу машины поступали с различным дополнительным оборудованием и некоторыми комплектующими от компаний с мировым именем. Попав обратно в Россию, такая «Лада» выделялась из потока себе подобных.

В 1980-1990-х годах особых наворотов в В-классе не было даже у иномарок. ABS и подушки безопасности кустарно не поставишь, а вот кондиционеры на экспортных «Ладах» изредка встречались. Не все знают, но установка «кондея» была заложена в конструкцию первого вазовского переднеприводника — модели 2108. Только он так и не стал массовым на «Самарах», без него обходились даже машины последних выпусков 2000-х годов.

Куда проще было облагородить отечественные автомобили пластиковым обвесом, легкосплавными дисками, люком, салоном с другой отделкой, противотуманными фарами, более удобными зеркалами заднего вида. Иногда встречались электрические стеклоподъемники. Для потребителей из СССР и России все они долго оставались самой настоящей экзотикой, хотя в 1990-е годы на свободном рынке уже можно было приобрести разные детали для облагораживания любимого автомобиля.

Первый глобальный шаг в сторону расширения опций АвтоВАЗ сделал в 1995 году, когда стартовал проект «Лада Самара Балтик». Для стимулирования спроса на уже устаревшую «девятку» в Европе ее производство разместили на финском заводе Valmet, планируя выпускать до 20 000 машин в год. Помимо декоративных улучшений хэтчбек получил… водительскую подушку безопасности! Он полагался комплектации GLX. Руль был неоригинальный — производства концерна Volkswagen . Такой же (с другой эмблемой, разумеется) ставился на «третий» Golf, «четвертый» Passat и « Шкоду Фелиция». Но российским «Самарам» такой не достался. Некоторые экземпляры, правда, попали в нашу страну реэкспортом из Германии и Финляндии.

В середине 1980-х в Тольятти закипела работа над новым переднеприводником, получившим впоследствии индекс 2110. Закладывалась возможность установки усилителя руля, ABS и кондиционера. Но развал Союза и сложности 90-х годов заставили пересмотреть планы и задвинуть необязательные опции в дальний угол. Но кое-чем «десятка», массовая сборка которой стартовала в 1996 году, все же удивила неизбалованных российских автомобилистов.

На седан установили систему автоматического управления отопителем (САУО). Это был климат-контроль с урезанным функционалом. Режим автоматического поддержания температуры у него было, но в отсутствие кондиционера работать он мог только в холодное время года. Датчик температуры стоял на потолке точно посередине салона. Система нещадно глючила и полноценным «климатом» не являлась, так что эксперимент нельзя было назвать удачным.

Люксовые ВАЗ-2110 получили электрические стеклоподъемники и обогрев передних сидений — впервые для «Лад». С выходом новинки достались обновки и древней «шестерке», производившейся с ВАЗ-2110 на одной линии. Седан, конструкция которого уходила корнями в 1960-е годы, неожиданно обрел цвета-«металлики» в палитре и передние электрические стеклоподъемники. Но при этом автомобиль по-прежнему оснащался убогими передними сиденьями (те же «семерочные» были удобнее и безопаснее на порядок), единственным боковым зеркалом, не регулировавшимся изнутри и складывавшимся на скорости выше 100 км/ч, и не имел даже обогрева заднего стекла! Другим представителям классического семейства ничего современного так и не досталось до конца их рыночной карьеры.

В первой половине 2000-х появились люксовые исполнения «Самар» и в полном составе из трех типов кузова вышла на рынок «Самара 2». На них ставились передние электрические стеклоподъемники и обогрев передних сидений.

Прорыв по части комфорта и безопасности для вазовских моделей произошел с выходом «Калины». С самого начала производства в 2004 году она оснащалась электроусилителем руля. В 2007-2008 годах появились ABS, две подушки безопасности и кондиционер. В том же 2007-м в серию пошла преемница ВАЗ-2110 «Приора», на которую антиблокировочная система, усилитель руля и водительская подушка безопасности ставились в обязательном порядке. К концу десятилетия АвтоВАЗ стал ставить на модель штатную аудиосистему.

После выхода «Гранты» в 2011 году и «Калины 2» в 2013-м количество опций на «Ладах» резко увеличилось. В 2010-х на них появились датчики света и дождя, задний парктроник, система стабилизации, боковые подушки безопасности, климат— и круиз-контроль, навигация. Ну а «Веста» и «Иксрей», представленные осенью 2015 года и зимой 2016-го соответственно, окончательно поставили вазовские машины по уровню оснащения на один уровень с иномарками и даже местами выше них.