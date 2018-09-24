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Появились фото засекреченного внедорожника BMW
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Появились фото засекреченного внедорожника BMW 

Авторамблер + ещё 8 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Снимки салона нового флагманского внедорожника BMW X7 появились в Сети до официальной премьеры, запланированной на октябрь.
На фотографиях запечатлено водительское кресло, приборная панель и центральная консоль. Можно заметить, что экран мультимедийной системы был позаимствован у 5 Series, а цифровая приборная панель напоминает ту, которая устанавливается в 8 Series. В отделке интерьера модели используются дерево, кожа и алькантара.
Дизайн экстерьера X7 будет выполнен в стиле шоу-кара Concept X7 iPerformance 2017 года. Известно, что новинку предложат с шестиместным салоном, имеющим посадочную формулу 2+2+2, а в линейку двигателей войдут агрегаты представительского седана 7 Series. Этот будут трехлитровый турбомотор мощностью 335 л.с., 445-сильный V8 объемом 4,4 литра, а также трехлитровый турбодизель. Кроме того, товарную версию X7 предложат с экономичной 313-сильной гибридной установкой.
Производство внедорожника наладят на заводе в Спартанберге, Южная Каролина, США. По предварительной информации, цена X7 составит от 130 тыс. евро.
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