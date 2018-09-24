У Peugeot 508 и 3008 появились гибридные двигатели

Компания Peugeot разработала новую гибридную силовую установку, при помощи которой будет реализовывать систему полного привода, и снабдила ее оригинальными функциями. Первыми гибриды нового поколения получили модели 508 и 3008.

Силовая установка по имени Hybrid появилась на свет сразу в двух вариантах. Первый из них предназначен для установки на переднеприводные автомобили. Состоит эта силовая установка из 1,6-литрового бензинового мотора мощностью 180 л.с. и 110-сильного электродвигателя, развивающих совокупно 225 л.с. Кроме того, в состав установки входят новая восьмиступенчатая АКП, разработанная специально для нее, многодисковое сцепление "мокрого" типа и стартер-генератор.

Второй вариант именуется Hybrid4 и отличается, во-первых, мощностью бензинового мотора — она увеличена на 20 л.с., а также установкой дополнительного электромотора на задней оси. Совокупная отдача силовой установки в этом случае составляет 300 л.с. К примеру, кроссовер Peugeot 3008 с такими двигателями способен ускориться до 100 км/ч за 6,5 с, а с использованием только электротяги может проехать до 60 км.

Энергозапас для гибридов обеспечивает литий-ионная батарея, которая устанавливается под вторым рядом сидений (утверждается, что пространство салона и багажника серийных машин при этом не страдает). Мощность аккумулятора составляет от 11,8 до 13,2 кВт/ч, а зарядить его от бытовой электросети можно за 7 часов. При использовании специальных зарядных устройств время зарядки сокращается до 1,5 часов.

Производитель заявил, что гибридная силовая установка получила 4 режима работы. В их числе электрический Zero Emission, а также режимы "Спорт", "Гибрид" и "Комфорт". Кроме того, гибридные Peugeot с такой силовой установкой смогут функционировать в "однопедальном" режиме, когда для замедления автомобиля достаточно просто отпустить ногу с педали газа: в этом режиме система рекуперации энергии торможения особенно эффективна. При помощи функции e-Save часть заряда батареи можно резервировать. Наконец, цифровая панель приборов i-Cockpit и мультимедийная система получили ряд новых настроек и способны отображать специфическую информацию о работе силовой установки.

Новые силовые установки уже с осени-2018 будут устанавливаться на кроссовер Peugeot 3008 и семейство 508, включая лифтбек и универсал.