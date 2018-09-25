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Как получить скидку на новую машину
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Как получить скидку на новую машину 

Car.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Car.ru
Довольно часто человек может приобрести машину дешевле изначальной цены, для этого лишь надо знать, как добиться скидки у продавца.
Самая очевидная скидка — это скидка при покупке старых моделей, например, прошлогодних, часто стоит просто присмотреться к ним. Даже на популярные модели скидка может в итоге достигать 10%.
Порой автомобили массового сегмента не получают снижение цены, но в качестве бонуса покупатель может выторговать что-то из дополнительного оборудования.
Охотнее всего продавцы назначают скидки на модели премиум-класса и дорогую комплектацию. Обязательно стоит торговаться, если машина находится в ценовом сегменте от 3 млн рублей — вы получите большую скидку.
Еще один способ получить приятный бонус — покупка в конце месяца. Часто диллерам нужно довыполнить свой план, а потому они заинтересованы в быстрой продаже машин.
Чтобы ваш разговор с продавцом изначально складывался гладко, желательно внести предоплату за автомобиль (ее потом можно будет забрать). Так работник будет знать, что вы настроены серьезно и располагаете средствами, значит, с вами есть смысл общаться.
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