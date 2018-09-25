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Lotus разыскивает свой первый автомобиль
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Lotus попросил помочь найти свой первый автомобиль 

Motor.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Lotus попросила энтузиастов и коллекционеров по всему миру помочь найти первый автомобиль, построенный основателем марки Колином Чепменом. Машина, известная под именем Lotus Mark I, была продана в ноябре 1950 года, и сейчас ее местоположение неизвестно.
Кампанию по поиску самого значимого в истории Lotus автомобиля приурочили к 70-летию британской марки. Согласно сохранившимся документам, Чепмен построил Mark I в лондонском гараже, принадлежавшем родителям его девушки. В 1948 году он успешно выступил на нем в нескольких гоночных соревнованиях. Вскоре после этого Чепмен начал работу над Mark II, а первый вариант продал за 135 фунтов стерлингов новому владельцу, проживающему на севере Англии.
В основе Lotus Mark I лежал Austin Seven с усиленной рамой, облегченными кузовными панелями и измененной геометрией подвески. Так как автомобиль предназначался для гонок, то Чепмен сделал часть узлов и элементов быстросъемными. Заднюю часть машины растянули, чтобы туда уместить два запасных колеса. Такое решение также позволило получить практически идеальную развесовку по осям.
Lotus уже неоднократно пытался найти Mark I, но сейчас руководство марки рассчитывает на помощь глобального сообщества автоэнтузиастов. Предположительно, автомобиль мог покинуть Соединенное Королевство и сейчас находится в другой стране.
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