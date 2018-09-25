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Обязан ли водитель ехать на ТО-0 на новом авто
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Обязан ли водитель ехать на ТО-0 на новом авто 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Каждому, кто покупал автомобиль в фирменном автосалоне вероятно приходилось слышать от дилера настоятельную рекомендацию про необходимость посетить автосалон после 1000 километров пробега для прохождения т.н. ТО-0. Звучат даже прозрачные намеки на возможную утрату гарантии.
В чем же заключается это пресловутое ТО-0? В автосалоне просто заменят масло и масляный фильтр. Если подход к клиенту в данном салоне доброжелательный, мастер также бегло осмотрит состояние машины в целом.
Кто-то возьмет плату лишь за расходники, а кто-то еще и выставит счет за обслуживание (в Москве 4-7 тыс. руб.).
Но как известно, в сервисной книжке нет такого пункта, как ТО-0. Следовательно назвать этот вид техобслуживания обязательным нельзя.
Такое ТО проводится по желанию владельца автомобиля. Тут как в пословице, мол кашу маслом не испортишь, т.е. постоянный уход за машиной не сделает ей хуже.
Но если вы не пройдете обсуждаемое ТО, гарантии никто вас не лишит. Но в плане перестраховки, лучше все же не тянуть до ТО-1, а заменить первое масло на 10000-12000 км пробега.
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