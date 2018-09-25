5 способов, чтобы вас не останавливали гаишники

Сотрудники ГИБДД отличные психологи, но и мы стреляные воробьи, «борющиеся» с ними их же оружием — тонкими и толстыми психологическими играми, помогающими предотвратить нежелательные контакты со стражами порядка.

Некоторые водители обречены на регулярные проверки инспекторами ГИБДД. Зачастую это происходит из-за специфичного автомобиля, который простые граждане считают не иначе как «бандитской машиной» или «катафалкой страшной». Повышенный интерес вызывает также и подозрительный внешний вид водителя. Наконец, частое общение происходит просто у неуверенных и волнительных личностей, которые реагируют на инспектора непроизвольными действиями, являющимися отлично считываемыми сигналом.

Не бойтесь меняться

Если вам страсть как надоело, что ваш черный Toyota Land Cruiser 200 с номерами одной из северокавказских республик постоянно вынужден причаливать к краю проезжей части по взмаху полосатой палочки, то… меняйте автомобиль на не столь приметный. Скажем, на продукцию марки Volvo — инспекторы не видят их в упор! Смотрят сквозь шведский автомобиль и, очевидно, отказываются воспринимать его как нечто реальное. Если ваш внешний вид производит гнетущее впечатление на соседей по потоку, а гаишник расценивает вас как на пришельца из девяностых, которого по странному стечению обстоятельств не пристрелили, то попробуйте поменять гардероб, отрастите волосы на голове и не забудьте про обычные очки. Можете приобрести оправу без стекол — главное выглядеть интеллигентом-ботаником.

Поковыряйте в носу

А теперь серьезно. Этот совет может показаться диковатым и странным, а кому-то и омерзительным, но его высокая эффективность многократно проверена опытным путем в процессе эксплуатации очень дерзкого и заметного автомобиля, который никогда не оставался без внимания гаишников. Увидев инспектора, просто поковыряйте в носу. Очевидно, это действие производит на стража правопорядка настолько отталкивающее впечатление, что он напрочь теряет желание общаться с вами.

Будьте умиротворенными

Повторимся, гаишники — отличные психологи и подобно булгаковскому Шарикову, который котов чуял сердцем, имеют нюх на водителей, которые как минимум не рвутся с ними общаться и воспринимают процесс болезненно. Расслабьтесь, потянитесь, высуньте руку из окна — дайте служивому понять, что вам хорошо, жизнь прекрасна и скрывать вам абсолютно нечего. Этот прием также многократно проверен на практике в настоящих «осиных гнездах» — местах скопления особо злобных инспекторов, тормозящих всех без разбору. Вы спокойны и умиротворены? Значит, у вас все в порядке.

Не тормозите

Дело в том, что иногда, в особенности в ночное время, неспешно движущийся автомобиль является настоящим магнитом как для ДПС, так и патрульных полицейских. Опять же, мы проводили подобный эксперимент и были неоднократно остановлены. На вежливый и законный вопрос, господа в форме отвечали, мол «вы как-то медленно едете». Следом участливо задавался вопрос о том, «когда у вас в последний раз было». Дабы вечер не переставал быть томным, советуем все-таки не ездить по ночному городу с черепашьей скоростью.

Прикрывайтесь другими автомобилями

В некоторых ситуациях не лишним будет использовать естественные укрытия, например, другие автомобили или грузовики. Скажем, вы движетесь по правой полосе и видите гаишников, лютующих впереди. Есть возможность уйти левее и двигаться параллельно фуре или автобусу? Сделайте это, не отказывайте себе!

Наверняка найдутся читатели, которые возразят, мол «а в чем проблема остановиться и показать документы». Проблемы, господа, нет никакой, тем более, что мы — добропорядочные автомобилисты, которые чтят Правила дорожного движения. Но российские реалии таковы, что невинная, казалось бы, встреча с гаишником может обернуться проблемами для водителя просто потому что сотруднику правопорядка так захотелось. В этой связи желание снизить вероятность контактов с ними до минимума лично у нас не вызывает удивления и кажется вполне естественным.