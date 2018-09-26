Lamborghini Huracan разогнался до 417 км/ч

3000-сильный Lamborghini Huracan за 800 метров разогнался до 417 км/ч

После изменений Lamborghini Huracan разгоняется почти до 418 км в час, не проехав и километра.

Работники компании Underground Racing доработали спорткар Lamborghini Huracan, увеличив мощность мотора авто до 3 тысяч л. с. Машина опередила все ожидания относительно достижения максимальной скорости на расстоянии в 804 метра. Не проезжая и километра, суперкар набирает скорость 417,9 км/ч.

Что касается изменений, то обновлённая полно приводная модель Huracan получила две турбины к двигателю V10. Авто оборудовали секвентальной шестиступенчатой коробкой передач и множеством других интересных элементов.

На видеоролике заметно, что водитель замешкался во время включения второй скорости, поэтому окончательный результат оказался несколько ниже. Однако эта маленькая погрешность не помешала установить абсолютный рекорд!