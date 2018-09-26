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Lamborghini Huracan разогнался до 417 км/ч
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3000-сильный Lamborghini Huracan за 800 метров разогнался до 417 км/ч 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
После изменений Lamborghini Huracan разгоняется почти до 418 км в час, не проехав и километра.
Работники компании Underground Racing доработали спорткар Lamborghini Huracan, увеличив мощность мотора авто до 3 тысяч л. с. Машина опередила все ожидания относительно достижения максимальной скорости на расстоянии в 804 метра. Не проезжая и километра, суперкар набирает скорость 417,9 км/ч.
Что касается изменений, то обновлённая полно приводная модель Huracan получила две турбины к двигателю V10. Авто оборудовали секвентальной шестиступенчатой коробкой передач и множеством других интересных элементов.
На видеоролике заметно, что водитель замешкался во время включения второй скорости, поэтому окончательный результат оказался несколько ниже. Однако эта маленькая погрешность не помешала установить абсолютный рекорд!
Стоит отметить, что именно к заслугам вышеупомянутого ателье относится также рекорд скорости, установленный перед этим. Тогда это была улучшенная модель Lamborghini Gallardo, которая смогла развить скорость 413 км/ч.
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