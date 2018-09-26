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«Народные» электромобили VW одолеют до 550 км
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«Народные» электромобили Volkswagen будут проезжать до 550 км 

Автовести 2 часа назад
Фото: Volkswagen
Компания VW впервые поделилась некоторыми техническими подробностями о шасси своего будущего электрического семейства ID. Производитель всерьез собирается сделать электромобили доступными так же широко, как и традиционные хэтчи среднего класса.
Платформа, на которой будет строиться семейство VW ID, разработана специально для электрического транспорта и получилась масштабируемой: официально заявлено, что VW будет строить на ее базе весьма широкий диапазон моделей, от компактных хэтчей до кроссоверов. Электромобили VW должны в будущем появиться во всех сегментах. При этом каждому из них обещаны короткие свесы и удлиненная благодаря отсутствию ДВС колесная база: таким способом VW увеличивает пространство салона.
Электрический двигатель в рамках новой платформы будет интегрироваться в конструкцию оси, а за передачу тяги на колеса будет отвечать одноступенчатая коробка передач. Батареи же инженеры VW собираются размещать под полом электрокаров. Официально заявлено, что для каждой модели запас хода будет составлять от 330 до 550 км.
Эти черты объединят в будущем не только семейство VW ID, но и целый ряд электромобилей, которые планируется выпустить под другими брендами. На этой же платформе компании Audi, Skoda и Seat будут выпускать легковые электрокары, а "грузовое" подразделение VW — легкий коммерческий транспорт. В итоге еще на первом этапе разработок "тележка" станет базой для более, чем 10 млн машин.
Что до дебютного электрокара, то для него уже придумали целую идеологическую концепцию. Electric for all, или "Электричество для всех" — кампания, которую VW запустит вместе с выводом на рынок своего первого серийного электромобиля. Случится это в 2020 году, и немцы всерьез рассчитывают, что им удастся подхлестнуть процесс пересаживания автовладельцев с машин с ДВС на электромобили — в том числе и при помощи ценовой политики. Первый электрохэтч VW должен стать таким же доступным, как и дизельный VW Golf.
"I. D. — важный этап в истории развития технологий. Это будет первый электромобиль, подходящий для полноценной повседневной эксплуатации, который смогут себе позволить миллионы людей", — заявил Кристиан Зенгер, руководитель отдела серийного производства решений электрической мобильности в Volkswagen.
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