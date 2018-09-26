Названы секретные функции Volkswagen Golf‍

Эксперты назвали секретные функции Volkswagen Golf‍

Далеко не все при покупке автомобиля, да и не только, это может бытовая техника и многое другое, любят заглядывать в инструкции.

Обычно все откидывают её в сторонку, хотя именно там скрывается множество секретов, а которых автовладельцы даже не догадываются.

Эксперты Volkswagen рассказали о секретных опциях модели Gоlf. К примеру, заглянув в багажник можно увидеть сразу два источника света. Для того, чтобы жёлтый свет сменился на ярко-белый нужно просто вытащить тот, который располагается с левой стороны.

На нижней части панели имеется "вещевой ящик" небольшого размера, он нужен для того, чтобы установить туда телефон и другие мелкие детали. Аптечку с огнетушителем можно спрятать в нишу, которая находится под пассажирским креслом.

Чтобы можно было комфортно следить за автомобилем сверху или за бортом, вы можете вывести изображения на экран, это можно проделать с камерой внешней и боковой.

Задержав палец на зажигании, а также на обнулении пробега, можно посмотреть сколько осталось до планового ТО.