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Названы секретные функции Volkswagen Golf‍
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Эксперты назвали секретные функции Volkswagen Golf‍ 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Далеко не все при покупке автомобиля, да и не только, это может бытовая техника и многое другое, любят заглядывать в инструкции.
Обычно все откидывают её в сторонку, хотя именно там скрывается множество секретов, а которых автовладельцы даже не догадываются.
Эксперты Volkswagen рассказали о секретных опциях модели Gоlf. К примеру, заглянув в багажник можно увидеть сразу два источника света. Для того, чтобы жёлтый свет сменился на ярко-белый нужно просто вытащить тот, который располагается с левой стороны.
На нижней части панели имеется "вещевой ящик" небольшого размера, он нужен для того, чтобы установить туда телефон и другие мелкие детали. Аптечку с огнетушителем можно спрятать в нишу, которая находится под пассажирским креслом.
Чтобы можно было комфортно следить за автомобилем сверху или за бортом, вы можете вывести изображения на экран, это можно проделать с камерой внешней и боковой.
Задержав палец на зажигании, а также на обнулении пробега, можно посмотреть сколько осталось до планового ТО.
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