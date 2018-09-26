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Блогер показал, как сгорел его Jeep Wrangler
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Блогер снял на видео, как полностью сгорел его Jeep Wrangler 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Coyote Works
YouTube-блогер Coyote Works (Кейси) опубликовал ролик, в котором рассказал, как его Jeep Wrangler Rubicon полностью сгорел, когда он поехал в путешествие по штату Орегон. Инцидент произошел во время очередной остановки на расстоянии около 50 километров до ближайшего крупного шоссе.
Кейси говорит, что заметил дым, открыл капот и увидел огонь между двигателем и щитом моторного отсека. Он попытался потушить его при помощи воды и огнетушителя, но пожар быстро распространился и огонь перекинулся в салон внедорожника. После этого Кейси решил спасти вещи из машины и локализовать пожар, чтобы не загорелись ближайшие кустарники. К утру автомобиль полностью выгорел, от него остался только остов. Кейси передал свои GPS-координаты другу, а то, что осталось от Wrangler эвакуировали через пять дней.
Coyote Works
Сайт Jalopnik выяснил, что Jeep Wrangler 2013 года два раза отзывали из-за возможности возникновения пожара. Первая сервисная кампания связана с усилителем рулевого управления, который может повредить трубопровод радиатора трансмиссии, вторая — с коррозией боковых зеркал, что может стать причиной короткого замыкания.
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