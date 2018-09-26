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Как распознать автомобиль-утопленник
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Эксперты рассказали, как распознать автомобиль-утопленник 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Как известно, автомобиль, который пребывал некоторое время под водой, может получить целый ряд неисправностей и изъянов. Чтобы не приобрести автомобиль-утопленник, специалисты советуют тщательно присмотреться к некоторым особенностям.
Так у потенциального "утопленника" можно обнаружить странные разводы на сиденьях и обивке салона. Правда такой очевидный факт можно встретить очень редко. Но все же.
Обязательно перед покупкой проверяйте на работоспособность все электрооборудование машины. Если не светит лампочка, или не работает один из датчиков — требуйте устранения неисправности.
Также внимательно отнеситесь к факту отказа вентилятора охлаждения. Если машина "поплавала", то устранить проблему будет невозможно даже заменой датчика.
Конечно характерным признаком "утопленника" является видимый слой ржавчины под сиденьем.
Нарушение шумоизоляции — тоже плохой сигнал. Скомканный войлок говорит о том, что машина погружалась в воду.
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