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Mitsubishi повысила цены на новые автомобили в России на 10-30 тыс. руб.
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Mitsubishi повысила цены на новые автомобили в России на 10-30 тыс. руб. 

Rambler News Service + ещё 2 47 минут назад
Фото: Автостат
Официальные дилеры Mitsubishi в России повысили цены на новые автомобили на 10 — 30 тыс. руб., следует из мониторинга цен агентства «Автостат».
«В сентябре все модели Mitsubishi, за исключением Pajero, подорожали на 10 — 30 тыс. руб. в зависимости от комплектации», — говорится в сообщении.
Mitsubishi ASX, Eclipse Cross и Pajero Sport стали дороже на 10 тыс. руб., а Mitsubishi L200 и Outlander — рост на 30 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей Mitsubishi в августе 2017 года выросли в 1,9 раза по сравнению с августом 2017 года, до 3,4 тыс. штук.
Компания планирует увеличить продажи новых автомобилей на российском рынке в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 70%, до более 45 тыс. штук.
Ранее генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков сообщал RNS (https://rns.online/opinions/Na-skolko-podorozhayut-avtomobili-iz-za-oslableniya-rublya-i-povisheniya-NDS-2018-09-25/), что цены на новые автомобили в России могут вырасти в 2018 году на 5-7%. Аналогичная динамика цен сохранится в 2019 году.
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