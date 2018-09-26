Mitsubishi повысила цены на новые автомобили в России на 10-30 тыс. руб.

Официальные дилеры Mitsubishi в России повысили цены на новые автомобили на 10 — 30 тыс. руб., следует из мониторинга цен агентства «Автостат».

«В сентябре все модели Mitsubishi, за исключением Pajero, подорожали на 10 — 30 тыс. руб. в зависимости от комплектации», — говорится в сообщении.

Mitsubishi ASX , Eclipse Cross и Pajero Sport стали дороже на 10 тыс. руб., а Mitsubishi L200 и Outlander — рост на 30 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей Mitsubishi в августе 2017 года выросли в 1,9 раза по сравнению с августом 2017 года, до 3,4 тыс. штук.

Компания планирует увеличить продажи новых автомобилей на российском рынке в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 70%, до более 45 тыс. штук.