Новый кроссовер FAW Bestune T77 готов к старту продаж

Производитель из КНР FAW сообщил о продажах нового внедорожника Bestune T77.

Сообщается, что первые автомобили покупатели увидят уже в начале ноября этого года.

Серийная машина имеет внешний облик в духе концепт-кросса T-Concept, анонсированного этой весной. Надо отметить, что по размерам FAW Bestune T77 идентичен Kia Sportage

Кроссовер имеет 1,2-л. турбодвижок на 143 лошадиные силы. В паре с ним работают пятиступенчатая "механика" или семиступенчатый робот.

Внутри авто находится большой дисплей тачпад, который объединен с цифровой торпедой.

Также китайский автомобиль может похвастаться климат-контролем, электроручником, кнопкой запуска движка, системой предотвращения столкновений, кожаным салоном, круиз-контролем, панорамным люком, системой удержания полосы на трассе и 18' дисками колес из легких сплавов.

Также водитель при помощи голосового помощника может ли регулировать температуру внутри авто, открывать панорамный люк, прокладывать текущий маршрут и т.д.

Если переводить на наши деньги, базовый комплект нового FAW Bestune T77 стоит 1 243 тыс. руб.