Новый кроссовер FAW Bestune T77 готов к старту продаж 

Производитель из КНР FAW сообщил о продажах нового внедорожника Bestune T77.
Сообщается, что первые автомобили покупатели увидят уже в начале ноября этого года.
Серийная машина имеет внешний облик в духе концепт-кросса T-Concept, анонсированного этой весной. Надо отметить, что по размерам FAW Bestune T77 идентичен Kia Sportage.
Кроссовер имеет 1,2-л. турбодвижок на 143 лошадиные силы. В паре с ним работают пятиступенчатая "механика" или семиступенчатый робот.
Внутри авто находится большой дисплей тачпад, который объединен с цифровой торпедой.
Также китайский автомобиль может похвастаться климат-контролем, электроручником, кнопкой запуска движка, системой предотвращения столкновений, кожаным салоном, круиз-контролем, панорамным люком, системой удержания полосы на трассе и 18' дисками колес из легких сплавов.
Также водитель при помощи голосового помощника может ли регулировать температуру внутри авто, открывать панорамный люк, прокладывать текущий маршрут и т.д.
Если переводить на наши деньги, базовый комплект нового FAW Bestune T77 стоит 1 243 тыс. руб.