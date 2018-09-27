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До России добрался обновленный седан Geely Emgrand 7
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До России добрался обновленный седан Geely Emgrand 7 

Motor.ru + ещё 18 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Китайский автопроизводитель Geely возобновил российские продажи компактного седана Emgrand 7. Теперь к нам поставляют рестайлинговые машины белорусского производства.
Модель выпускается с 2012 года — первоначально она была известна под названием Geely Emgrand EC7. Это уже второе обновление машины, в основе которой лежит конструкция Тойоты Corolla E120 образца 2000 года.
После рестайлинга седан получил измененный передний бампер и радиаторную решетку в виде концентрических кругов, которая отличает все новые Geely. В салоне — совершенно иная передняя панель из мягкого пластика с горизонтальным формообразованием. Все машины оснащаются мультимедиа-системой с сенсорным экраном диагональю восемь дюймов.
Седан предлагается с единственным двигателем рабочим объемом 1,8 литра мощностью 133 лошадиные силы. Коробка передач — либо пятиступенчатая «механика», либо вариатор.
Машины оснащены системой поддержания курсовой устойчивости, антиблокировочной системой тормозов и антипробуксовочной системой. Среди других особенностей — система бесключевого доступа и запуск двигателя c кнопки. Машины в комплектации «Люкс» отличаются отделкой сидений из искусственной кожи и аудиосистемой с шестью динамиками.
Завод «БелДжи» рядом с белорусским городом Жодино открыли в 2017 году. Сейчас там выпускаются автомобили Geely трех моделей: седаны Emgrand 7 и пара кроссоверов — Emgrand X7 и Atlas. Сборка ведется по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Мощность завода — 60 тысяч машин в год.
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