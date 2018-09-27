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Новый кроссовер от Baojun ждет своего названия
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Новый кроссовер от Baojun ждет своего названия 

Car.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Car.ru
Пока опытный образец имеет заводской индекс CN210 S.
Однако журналисты из печатных изданий в Поднебесной успели сообщить, что новинка получит имя RS-5. И если это правда, то Baojun со своим очередным кроссовером начнет новую молодежную линейку.
Показать автомобиль должны уже в октябре, а продажи на рынке Китая могут начаться в конце года. Ориентировочная стоимость RS-5 составит 100 тысяч в китайской валюте (примерно 978 000 рублей).
На машине, скорее всего, разместят полуторалитровый двигатель на 150 лошадиных сил. Работать он будет при поддержке механической коробки передач или «робота» на 6 режимов.
По размерам новинка меньше, чем бестселлер рынка КНР. В длину RS-5 имеет 4 с половиной метра, а в ширину 1 метр 87 сантиметров.
Спереди дизайн ничем не выделяется от других представителей Baojun. Единственно можно выделить другую геометрию задних огней.
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