Новый кроссовер от Baojun ждет своего названия

Пока опытный образец имеет заводской индекс CN210 S.

Однако журналисты из печатных изданий в Поднебесной успели сообщить, что новинка получит имя RS-5. И если это правда, то Baojun со своим очередным кроссовером начнет новую молодежную линейку.

Показать автомобиль должны уже в октябре, а продажи на рынке Китая могут начаться в конце года. Ориентировочная стоимость RS-5 составит 100 тысяч в китайской валюте (примерно 978 000 рублей).

На машине, скорее всего, разместят полуторалитровый двигатель на 150 лошадиных сил. Работать он будет при поддержке механической коробки передач или «робота» на 6 режимов.

По размерам новинка меньше, чем бестселлер рынка КНР. В длину RS-5 имеет 4 с половиной метра, а в ширину 1 метр 87 сантиметров.

Спереди дизайн ничем не выделяется от других представителей Baojun. Единственно можно выделить другую геометрию задних огней.