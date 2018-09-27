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Названы самые популярные дизели в РФ
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Названы самые популярные дизельные автомобили в России 

Автовести 3 часа назад
Фото: Автовести
Легковушки с дизельными моторами в нашей стране не пользуются большим успехом. А те что есть — отнюдь не экономичные бюджетники, а дорогие и престижные модели: в основном, внедорожники японских и немецких марок, лидером среди которых является "Тойота".
Это в Европе, несмотря на все нападки в адрес дизельных двигателей, автомобили с моторами на тяжелом топливе занимают почти половину всего рынка ЕС. На российском рынке ситуация иная: дизели ввозить экономически оправдано лишь в случае с престижными моделями. Согласно данным "Автостата", по состоянию на 1 июля 2018 года доля дизельных машин в общероссийском парке составляла жалкие 5% или 2,12 млн штук.
Самой часто встречаемой моделью с дизельным двигателем в России является внедорожник Toyota Land Cruiser Prado разных поколений. По дорогам РФ колесит 86,7 тысяч таких машин. Второе место опять же за "Крузаком", только уже старшей версии — всего у нас насчитывается 76,7 тысяч экземпляров Toyota Land Crusier.
Третье место по популярности занимают немецкие вседорожники Volkswagen Touareg, коих насчитывается 61 тысяча.
Топ-5 списка самых распространенных машин с дизельным моторов замыкают две модели Mitsubishi — это внедорожник Pajero Sport (58,7 тыс. шт.) и пикап L200 (58,2 тыс. шт.). В первую десятку общероссийского парка дизельных легковушек также попали Kia Sorento (55 тыс. шт.), SsangYong Kyron (48,1 тыс. шт.) и Hyundai Santa Fe (48 тыс. шт.).
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