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Lada Granta превратится в пикап
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По нашему, по-бразильски: Lada Granta превратится в пикап 

Allroader.ru 4 часа назад
Фото: Allroader.ru
Знакомые с особенностями мировых автомобильных рынков читатели знают, что "национальной" чертой Японии являются кей-кары, в Китае как пирожки разлетаются длиннобазные версии автомобилей, Таиланд — родина однотонных пикапов, а особым колоритом Бразилии являются маленькие экономичные и дешевые "фермерские" грузовички на базе легковушек.
Наша же гостеприимная страна как губка впитывает традиции со всего света и находит применение всему, что когда-либо появлялось в автоиндустрии. Так, на российском рынке в скором времени в продаже должен появиться новый легкий пикап на базе рестайлинговой версии легковушки Lada Granta. Производством автомобиля будет заниматься предприятие «ВИС-Авто», принадлежащее «АВТОВАЗ».
В настоящее время уже готовы несколько тестовых экземпляров в виде шасси, запечатленных фотошпионами на заводской территории. Изображения получены с большого расстояния, но они позволяют заметить, что передняя часть кузова автомобиля полностью соответствует облику обновленной Granta с ее современным Х-образным оформлением.
Фактически до центральных стоек Гранта Пикап не имеет никаких отличий от базового прототипа. А вот дальше идет открытая рама, на которую производитель сможет устанавливать открытую грузовую платформу, закрытый кунг или другие виды надстроек.
Никаких официальных технических данных по пикапу на базе Лада Гранта пока нет. Наверняка автомобиль можно будет приобрести с двумя версиями 1.6-литрового двигателя мощностью 87 и 106 «лошадей». В первом случае трансмиссия будет только механическая, а во втором варианте доступен и «автомат». Более подробной информации о реализации проекта на сегодняшний день не имеется.
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