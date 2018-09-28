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Названы дорогие, но не требовательные вседорожники
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Названы 7-местные кроссоверы с самой низкой стоимостью владения 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
Полноразмерные вседорожники с семью посадочными местами — не самая востребованная, но все же пользующаяся популярностью категория на российском рынке. Аналитики назвали модели, не требующие самых больших затрат на свое содержание, причем как среди бензиновых, так и среди дизельных модификаций.
Исследование, проведенное агентством "Автостат", охватывало центральные регионы — Московскую и Ленинградскую области, а также Москву и Санкт-Петербург. В список объектов попали кроссоверы сегмента D в ценовом диапазоне от 2,4 до 4,2 млн рублей. А в списке предполагаемых затрат за три года владения значились наиболее весомые статьи расходов: покупка самого автомобиля, степень потери его товарной стоимости, проведение регламентного обслуживания, приобретение страховых полисов, стоимость топлива и тому подобное.
Всего в исследовании приняли участие девять моделей вседорожников, причем две из них — Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Grand Santa Fe поучаствовали как в бензиновой, так и дизельной группах. Среди бензиновых кроссоверов моделью с самой низкой стоимостью владения стал Ford Explorer с 3,5-литровым шестицилиндровым мотором. Гипотетический владелец потратит на него за три года 1,58 млн рублей. Второе место — за Kia Sorento Prime с аналогичным двигателем (1,62 млн), третье занял трехлитровый Hyundai Grand Santa Fe (2,02 млн рублей).
Среди дизельных самым нетребовательным к объему кошелька владельца оказался Kia Sorento Prime в версии с 2,2-литровым мотором — за три года он "съест" 1,46 млн рублей. Далее следуют Kia Mohave с двигателем объемом 3,0 л (1,6 млн рублей) и 2,2-литровый Hyundai Grand Santa Fe (1,65 млн рублей).
В списке аутсайдеров — вседорожники марки Toyota, стоимость владения которыми приближается к 3 млн рублей (помимо "Прадо" в исследовании участвовала еще и Toyota Highlander). Аналитики связывают это с высокой стоимостью полисов КАСКО и затратами на регулярные ТО, которые "Тойотам" приходится проходить чаще, чем конкурентам.
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