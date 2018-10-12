В России подорожали все бестселлеры Hyundai

В октябре на авторынке РФ продолжается подорожание и вслед за другими производителями Hyundai также изменила цены на некоторые свои модели. Тем не менее, с начала года рост объема реализации у компании достиг 18%.

Так эксперты выяснили, что 4-дверная «Соната», востребованные Hyundai Elantra и Solaris, а также «паркетники» Крета и Туксон отныне обойдутся на 10-25 тысяч рублей больше.

На 15 000 рублей больше теперь цена базового варианта кросса Hyundai Tucson , и желающие его могут приобрести от 1,414 млн рублей.

Менее всего прибавили в цене лидеры отечественного рынка Hyundai Элантра и Солярис нового года выпуска. Подорожание составило 10 и 15 тысяч рублей, что выразилось для базовых версий в сумме 694 и 694,9 в отечественной валюте.