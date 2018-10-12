Ещё
В России подорожали все бестселлеры Hyundai
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России подорожали все бестселлеры Hyundai 

Car.ru + ещё 42 2 часа назад
Фото: Car.ru
В октябре на авторынке РФ продолжается подорожание и вслед за другими производителями Hyundai также изменила цены на некоторые свои модели. Тем не менее, с начала года рост объема реализации у компании достиг 18%.
Так эксперты выяснили, что 4-дверная «Соната», востребованные Hyundai Elantra и Solaris, а также «паркетники» Крета и Туксон отныне обойдутся на 10-25 тысяч рублей больше.
На 15 000 рублей больше теперь цена базового варианта кросса Hyundai Tucson, и желающие его могут приобрести от 1,414 млн рублей.
Менее всего прибавили в цене лидеры отечественного рынка Hyundai Элантра и Солярис нового года выпуска. Подорожание составило 10 и 15 тысяч рублей, что выразилось для базовых версий в сумме 694 и 694,9 в отечественной валюте.
Самая высокая прибавка оказалась еще у одного бестселлера бренда — кросса Hyundai Creta, к предыдущей цене производитель накинул 25 тысяч рублей и сейчас внедорожная модель предложена к реализации за 904 900 рублей и выше, в зависимости от «начинки».
Car.ru: последние новости
В Монголии сделали УАЗ «буханку» с очень шикарным салоном Древнюю Toyota Hilux, выпущенную в 77, оснастили V8 и продают в США В сети представили хэтчбек Hyundai Santro
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка в Чувашии28
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
Названы самые дешевеющие автомобили
Chevrolet Blazer возвращается на рынок.
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Видео
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
01:08
Ford показал движение по дорогам будущего
Автоновости
01:04
Трагедия в Чувашии: рабочие не доехали до Москвы
ДТП Статьи
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
00:45
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Автоновости Автоспорт
00:40
Пешеход пострадал при буксировке автомобилей
ДТП
01:15
Как гаишник обманул смерть и фуру
ДТП
00:16
Как помыть машину из окна дома
Бортжурнал
00:23
Стас Барецкий попал в ДТП
ДТП
00:53
Жена депутата перекрыла МКАД для съемок
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение