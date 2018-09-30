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Назван самый популярный пикап в РФ
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УАЗ стал самым популярным пикапом в России 

ТК «Звезда» + ещё 10 5 часов назад
Фото: uaz.ru
Российский автопроизводитель стал первым по количеству продаж среди 1000 реализованных за последний летний месяц пикапов.
В августе 2018 года УАЗ «Пикап» стал самым популярным в России автомобилем в сегменте пикапов. 331 россиянин приобрел данную модель, что в 2,5 раз больше, чем год назад.
Вторую строчку заняла японская Toyota Hilux в количестве 318 проданных автомобилей. А недавний лидер рейтинга, также представитель Японии, Mitsubishi L200 на этот раз замкнул тройку лучших.
В целом, по данным портала «Автостат», за последний летний месяц в России была реализована 1000 новых пикапов, что на 41,6% выше результата годичной давности.
Между тем, УАЗ открыл поставки своих автомобилей в Мексику. В сентябре этого года компания открыла первый официальный дилерский центр в данной стране. Партнером Ульяновского автозавода стала компания Logistics Dynamics Corporation.
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