Что нужно знать при покупке зимних шин с рук

Зима еще не пришла, но самое время отворять ворота — приобрести покрышки по сезону, если вы таковыми еще не обзавелись.

Идеальный вариант в данном случае — отправиться в шинный центр со сверкающими полами и отлистать учтивому вежливому менеджеру свои кровные за комплект высококлассных шин, которые заняли первые места во всех возможных тестах и рейтингах. Реальность же, увы, более прозаична. Многим из нас приходится ехать на окраину городу в очередной ЖКХ типа «Шанхай», где хмурый господин распахнет дверь контейнера с «бэушными» шинами. Именно по такому сценарию действовал автор этих строк, но о выборе своем не пожалел. Конечно, покупка б/у зимних шин — это лотерея, но за неимением дворника, как говорится… Помните — вы выбираете не просто резиновые насадки на колеса, которые «лишь бы были», а сложную структуру, посредством которой автомобиль взаимодействует с дорожным покрытием. Как ни странно, но, по нашим наблюдениям, об этом постоянно предпочитают забывать многие взрослые люди.

Не торопитесь

Худшее, что вы можете сделать — поверхностно оглядеть понравившийся комплект шин и сразу же расплатиться за него. Позже выяснится, что шины кривые как походка подвыпившего, ибо их неправильно хранили, они выпущены в разные годы, стояли на разных автомобилях и у них удивительным образом отличается степень износа.

При исследовании комплекта выберете светлое время суток, ибо рассчитывать на хорошее освещение на месте не приходится. В моем случае все было именно так. Правда, продавец не подгонял и даже помогал перерыть груду шин, пока не нашелся хороший комплект — и на том спасибо. Только не удивляйтесь, но я бы посоветовал взять на смотрины фонарик и даже лупу.

Оцените год выпуска

Покупая покрышки с рук у частного лица вы, скорее всего, получите комплект, некогда приобретенный новым и единовременно. В случае посещения контор, везущих в Россию подержанные шины, придется собрать паззл из продукции разной возрастной категории и имеющей разную степень износа.

Старение шины — это физический и химический процесс, который можно замедлить, если хранить колесо соответствующим образом. Крупные производители, например, Continental, утверждают: шина возрастом до 5 лет, сохраненная должным образом, может быть продана в качестве новой. Но кто расскажет вам правду о складировании «бэушного» товара? Ряд экспертов в принципе не рекомендует приобретать колеса старше пяти лет, поскольку, перейдя этот рубеж, она начинает рассыхаться и покрываться микротрещинами. Разумеется, от приобретения шиной, еще не выполнившей пятилетку, но уже «украшенной» трещинами, стоит отказаться.

Крайне желательно, чтобы колеса имели одинаковую дату — так ниже вероятность неприятных сюрпризов при эксплуатации. Время рождения шины определяется маркировкой на боковине, которая может состоять из четырех цифр, где первые две указывают на номер недели года, а вторые — на год изготовления. Также информация может содержаться в буквенно-цифровом коде, начинающимся с DOT и в этом случае последние четыре цифры расшифровываются аналогичным способом.

Проверьте высоту протектора

Согласно приложению № 1 к ПДД «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», «остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками „M+S“, „M&S“, „M S“ (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм». По факту же приобретение комплекта со степенью износа проектора более 50% кажется нам бессмысленным и нерациональным занятием.

Высота проектора новой зимней шины обычно составляет 10 мм, соответственно, крайне желательно, чтобы остаток составлял 7-8 мм. Мы не советуем руководствоваться принципом «ездить же все равно надо» и брать сильно изношенные колеса по дешевке — экономия гарантированно выйдет вам боком, причем в прямом смысле. Чем выше степень износа и чем больше скорость, тем меньше площадь контакта покрышки с дорогой.

Осмотрите шину на наличие повреждений

Предельно внимательно и тщательно осмотрите каждое колесо снаружи и изнутри. Помните, что эксплуатация шин, получивших характерные повреждения, не рекомендуется даже после проведения качественного ремонта. В первую очередь осмотрите каркас (боковины) на наличие грыж и следов ремонта. Если обнаружили таковые, то откажитесь от покупки из соображения собственной безопасности и не ведитесь на уговоры продавцов. На фоне сварки и заплаток на боковинах проколы протектора — не самое страшное, что может быть. Но, если их площадь заплаток велика (иногда называют треть ширины и более), то лучше поискать другой комплект.

Покрышка лишена вышеописанных следов тяжелой жизни, но усеяна микротрещинами? Вариант, на наш взгляд, так себе. Дело в том, что паутинка появляется на каркасе старых шин, но и в случае неправильного хранения. Колесо может быть откровенно кривым, с непредсказуемым ресурсом и, не дай бог, разорвется в движении. Покупка не рекомендуется при наличии признаков внутреннего отслоения конструкции шины, а также если имеются повреждения, сквозь которые видны материалы внутренней части покрышки.

От герметика на внутренней поверхности колеса радости тоже немало — отмыть его почти невозможно, а дисбаланс из-за неравномерности нанесения он создает.

Посчитайте шипы

Если вы решили приобрести не «липучки», то есть, фрикционные зимние шины, а шипованные покрышки, то присмотритесь повнимательнее, остались ли в нем шипы, ради которых все и затевалось.

Отсутствие по паре-тройке «гвоздей» на каждом колесе еще допустимо, но пустота на месте половины и более шипов — уже нет.

Проверьте шину на шиномонтажном оборудовании

В идеале колесо следует приобретать в два приема — сперва осмотрев его визуально и, затем, проверив на станке. Увы, второй способ тестирования часто недоступен, а продавцы мотивируют это ценой и нехваткой времени, мол, что вы хотите за вполне гуманную сумму?

Тем не менее, во время второй части процедуры осмотра следует настоять, ведь именно она позволяет проверить статический дисбаланс, поперечное и радиальное биение. Кстати, сколько компенсационных грузиков придется одеть на диск?