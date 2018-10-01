Спорткар Ford Mustang GT получил 1000 «лошадок»

Fоrd Мustаng прибавил в мощности.

Специалисты добавили в спорткар дополнительные тысячу "лошадиных сил". Ранее версия заводская имела только 460 "лошадей", а двигатель был рассчитан на пять литров.

Тюнеры в серьёз взялись за новую модификацию, а добавили в агрегат ещё силы, в настоящее время сотрудники Lеbаnоn Fоrd думают увеличивать производительность мотора до 800 или рискнуть и замахнуться на тысячу.

Специальную модификацию желающие смогут приобрести практически за 40 тысяч долларов. Новый тюнинг-пакет будет предусматриваться для транспортных средств марки GТC Mustаng GТ, которые выпускали в период с 2015 по 2017 год. Те, кто любят большую скорость наверняка полюбят эту версию.

На сегодняшний день о дополнительном оснащении ничего неизвестно.