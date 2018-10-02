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Кроссовер Duster получил турбомотор
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Кроссовер Duster получил турбомотор 

Авторамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: Авторамблер
На Парижском автосалоне дебютировал паркетник второго поколения с 1,3-литровой «турбочетверкой».
Модель новой генерации дебютировала год назад во Франкфурте, а теперь уже обновилась? На то есть причина — альянс Renault-Nissan переводит модели на новый бензиновый турбонаддувный мотор с системой непосредственного впрыска топлива и объемом 1,3 л, разработанный совместно с Daimler и «под раздачу» попал не только Duster, но и рестайлинговый Nissan Qashqai — у последнего в отставку отправлен 1,2— и 1,6-литровый двигатель. Этот же агрегат получит новое кросс-купе Renault Arkana для российского рынка.
Что касается «Дастера», то ему доступен мотор в двух версиях TCe 130 и TCe 150 — 130 л.с. при 5000 об/мин и 240 Нм при 1500 об/мин, либо 150 л.с. при 5250 об/мин и 250 Нм при 1600 об/мин соответственно. Сперва новый агрегат получит переднеприводная модификация, а с середины 2019-го и полноприводная. И вот, что интересно — в ноябре у Qashqai появится более мощная версия этого мотора (160 л.с. и 270 Нм), которая первая среди Nissan, исключая GT-R, получит преселективную роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Какие коробки передач достанутся Dacia Duster? Пока это остается тайной.
К 2019 модельному году Duster также получит усовершенствованную версию мультимедийного центра Media Nav Evolution.
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