Nissan Qashqai получил новый турбомотор

В Европе начались продажи кроссовера Nissan Qashqai с новым турбомотором 1.3 DIG-T. Агрегат разработан совместно с компанией Mercedes-Benz

На выбор покупателям «Кашкая» предложено два варианта с разным уровнем форсировки: мощностью 140 или 160 лошадиных сил. Первый будет оснащаться только шестиступенчатой механической коробкой передач, а второй — семиступенчатым «роботом». У младшей версии пиковый крутящий момент составит 240 Нм, у старшей — 260 Нм в варианте с ручной коробкой и 270 Нм с роботизированной трансмиссией.

Кроссовер Qashqai с турбомотором 1.3 станет первым «Ниссаном», который будет оснащаться семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До сих пор все двухпедальные «Ниссаны» с поперечным расположением мотора комплектовались вариатором.

Новый мотор полностью вытеснит из модельной линейки нынешние двигатели 1.2 мощностью 115 сил и 1.6 мощностью 163 сил. А вот 130-сильный дизель 1.6 останется.

Продажи новых машин с ручной коробкой передач уже начались, а версию с «роботом» европейцы смогут заказать лишь с ноября.

Новый турбомотор 1.3 разработан альянсом Renault-Nissan совместно с концерном Daimler . Эти двигатели ставятся на микровэны Renault Scenic , кроссоверы Renault Kadjar и Qashqai, а также компактный модели Mercedes А-класса. Renault-Nissan выпускает свою версию мотора на заводе в испанском Вальядолиде, Mercedes — в немецком городе Кёлледа.

В России Qashqai сейчас предлагается с моторами объемом от 1,2 до 2,0 литра и мощностью 115, 130 и 144 лошадиные силы. Цены на модель начинаются от 1,25 миллиона рублей.