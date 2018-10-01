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Nissan Qashqai получил новый турбомотор
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Nissan Qashqai получил новый турбомотор 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Motor.ru
В Европе начались продажи кроссовера Nissan Qashqai с новым турбомотором 1.3 DIG-T. Агрегат разработан совместно с компанией Mercedes-Benz.
На выбор покупателям «Кашкая» предложено два варианта с разным уровнем форсировки: мощностью 140 или 160 лошадиных сил. Первый будет оснащаться только шестиступенчатой механической коробкой передач, а второй — семиступенчатым «роботом». У младшей версии пиковый крутящий момент составит 240 Нм, у старшей — 260 Нм в варианте с ручной коробкой и 270 Нм с роботизированной трансмиссией.
Кроссовер Qashqai с турбомотором 1.3 станет первым «Ниссаном», который будет оснащаться семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До сих пор все двухпедальные «Ниссаны» с поперечным расположением мотора комплектовались вариатором.
Новый мотор полностью вытеснит из модельной линейки нынешние двигатели 1.2 мощностью 115 сил и 1.6 мощностью 163 сил. А вот 130-сильный дизель 1.6 останется.
Продажи новых машин с ручной коробкой передач уже начались, а версию с «роботом» европейцы смогут заказать лишь с ноября.
Новый турбомотор 1.3 разработан альянсом Renault-Nissan совместно с концерном Daimler. Эти двигатели ставятся на микровэны Renault Scenic, кроссоверы Renault Kadjar и Qashqai, а также компактный модели Mercedes А-класса. Renault-Nissan выпускает свою версию мотора на заводе в испанском Вальядолиде, Mercedes — в немецком городе Кёлледа.
В России Qashqai сейчас предлагается с моторами объемом от 1,2 до 2,0 литра и мощностью 115, 130 и 144 лошадиные силы. Цены на модель начинаются от 1,25 миллиона рублей.
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