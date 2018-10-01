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Полностью раскрыт дизайн новой «трешки» BMW
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Полностью раскрыт дизайн новой «трешки» BMW 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Motor.ru
В Сети появились фотографии новой «трешки» BMW с индексом G20. На изображениях из официального конфигуратора модели представлены модификации 330i с пакетом M Sport и топовая 340i.
При сохранении общих с нынешней BMW 3-Series пропорций, модель нового поколения станет заметно агрессивнее: увеличится количество резких граней на кузове, изменится форма и рисунок светотехники, поменяются бамперы и форма воздухозаборников. Это хорошо видно на изображениях, опубликованных на форуме Bimmerpost.
В палитре цветов кузова «трешки» появится четыре новых варианта: Dravit Grey, Tansanit Blue II, Citrin Black II, Vermont Bronze. В зависимости от версии разными будут выхлопные патрубки: круглые для 330i, трапециевидные для 340i. Также топовой 340i положена решетка радиатора с другим рисунком. Примечательно, что на изображениях салона машины со спортивной коробкой передач отсутствует традиционный джойстик-селектор.
Ранее стало известно, что BMW 3-Series получит измененный изгиб Хофмайстера — фирменный элемент экстерьера моделей BMW используют на машинах марки с 1961 года. Центр тяжести новинки станет ниже на 10 миллиметров. Масса седана снизится на 55 килограммов, а развесовка по осям приблизится с идеальным 50:50.
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