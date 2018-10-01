Подробности о «народном кроссовере» VW для России

Появились подробности о «народном кроссовере» Volkswagen для России

Стали известны все подробности о кроссовере Volkswagen Tharu для китайского рынка. Аналогичный автомобиль, который в компании называют «народным кроссовером», будет выпускаться и в России.

Машина построена на платформе MQB, как кроссоверы Volkswagen Tiguan Skoda Karoq. Причем со «Шкодой» новинка делит не только платформу, но и кузов в целом: здесь одинаковый каркас, дверные проемы и крыша. А отличается лишь внешнее оформление. Передок с «двухэтажной» оптикой выполнен в духе «Тигуана», окошки в задних стойках динамично скошены, а массивные задние фонари напоминают о большом кроссовере Teramont. В отличие от Шкоды, зеркала переехали на дверную панель — точно как у родственного кроссовера Seat Ateca

По габаритам Tharu почти точно повторяет базовую версию «Тигуана», которая не продается в Китае: длина — 4453 миллиметров, ширина — 1841 миллиметров, высота — 1632 миллиметров. Колесная база составляет 2680 миллиметров. Впрочем, это относится к китайской версии, у которой расстояние между осями увеличено на 11 миллиметров.

Впервые машину показали еще весной на автосалоне в Шанхае, но интерьер фольксвагеновцы хранили в тайне. Он создавался в китайской дизайн-студии Volkswagen. Передняя панель скомпонована по принципу бутерброда: мягкий темно-серый пластик наверху, посередине широкий пояс в цвет кузова, и низ из светлой кожи с прострочкой.

Как у большинства Фольксвагенов новой волны, центральные дефлекторы климатической установки переехали вниз, под экран мультимедийной системы. Сенсорный экран — восьмидюймовый, а «музыка» поддерживает протокол Apple CarPlay, MirrorLink и китайский Baidu Carlife.

Объем багажника составляет 455 литров, внутри есть 12-вольтовая розетка и крючки для сумок. Задний диван складывается в соотношении 2:3. При полностью сложенных сиденьях объем грузового отсека достигает 1543 литров.

Место под капотом китайских Tharu займут турбомоторы объемом 1,4 и 2,0 литра: EA211 мощностью 150 лошадиных сил и EA888 мощностью 186 лошадиных сил. Оба будут сочетаться с роботизированными коробками DSG: младший — с агрегатом DQ200 c сухими сцеплениями, старший — с коробкой DQ381, сцепления которой работают в масляной ванне. Двухлитровые машины будут оснащаться системой полного привода 4Motion с многодисковой муфтой Haldex.

На всех без исключения машинах будут диодные задние фонари, а на богатых версиях — еще и светодиодные фары головного света. Оснащение может также включать адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и панорамную крышу.

Volkswagen Tharu будет выпускаться в Шанхае на заводе совместного предприятия SAIC-Volkswagen. Производство стартует в этом году, но цены пока не объявлены: китайские журналисты осторожно называют цифру 200 000 юаней — это около 25 тысяч евро, или 1 900 000 рублей.

После Китая выпуск Volkswagen Tharu должны развернуть на других фабриках Volkswagen в Мексике, Аргентине и России. Сборку «народного кроссовера» в Калуге обещают начать в 2020 году.