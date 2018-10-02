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Бюджетный электромобиль Renault K-ZE: первая итерация
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Бюджетный электромобиль Renault K-ZE: первая итерация 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: car.ru
На автосалон в Париже Rеnаult привезет новенький электромобиль, который должен в своём сегменте должен совершить небольшой переворот.
Rеnаult К-ZE — это совершенно не похожий на остальные электромобили, который станет доступен к продаже уже в начале 2019 года. Производство будет массовым, в связи с тем, как предполагают специалисты спрос на них будет огромный в связи и маленькой стоимостью.
Цена будет варьироваться от семи до восьми тысяч долларов. Пка что, об окончательной стоимости не сообщается. Но в стоимость в семь тысяч долларов можно верить, ведь за основу авто взят бюджетный Rеnаult Кwid, который на рынке Индии представлен за 4 тысячи долларов за базовую комплектацию.
Подробностей не достаточно, чтобы сложить какое-то общее представление, стало известно только, что К-ZE будет отличаться от Кwid передом, фонарями и декором. Электромобиль сможет проехать без подзарядки 250 километров, более того, заряжать его можно будет от домашней розетки, но и спец.терминал также подойдёт. Первой страной куда поступит автомобиль станет Китай, планируется выпускать около 120 тысяч автомобилей в год.
Модель будет оснащен мощным двигателем, он позволит передвигаться на чистом электричестве, запускать двигатель внутреннего сгорания не потребуется.
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