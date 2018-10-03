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Стала известна дата дебюта электрокара BMW i4
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Компания BMW определилась с датой дебюта электрокара i4 

Car.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Компания BМW раскрыла все карты на автосалоне в Париже.
Руководство бренда рассказало когда можно ожидать выход в свет новых электрических автомобилей. До 2021 год компания пополнится только пятью автомобилями, которые передвигаются за счёт электричества.
Самой ближайшей новинкой назвали МINI, хэтчбек выйдет на рынок уже в 2019 году. К 2020-му состоится дебют ВМW iX3, кстати заказать автомобиль можно уже сейчас. Следующим по списку в линейке станет iNЕXT, который поступит в продажу к 2021 году.
Четвертым выпустят BМW i4, автомобиль сможет ездить без дополнительной подзарядки на расстояние 600 километров. Первой "сотки" по планам разработчиков он должен будет достигать уже на четвертой секунде, максимальная скорость, которую он сможет развить — 200 километров в час, что совсем не плохо для электромобиля.
Как сообщила пресс-служба компании, в планах бренда уже к 2025 году дополнить коллекцию 25-ю новым моделями.
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