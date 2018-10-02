Названы недостатки УАЗ «Хантер»

Назван ТОП-10 недостатков УАЗ «Хантер»

Блогер провел детальный анализ внедорожника и назвал десятку его проблемных моментов.

На первое место автор обзора поставил противоречие объемов топливных баков, заявленных производителем, с реальным положением дел. Вместо предусмотренных 70 литров используется фактически 50.

Дальше идут проблемы при езде. В автомобиле в самый неподходящий момент загораются различные индикаторы.

На третью позицию автор поставил коррозию кузова. После эксплуатации автомобиля в зимний период ржавчина появилась на мостах, рессорах и пружинах.

Отмечено низкое качество комплектующих, поставляемых вместе с УАЗ «Хантер». Блогер отметил, что прилагаемый дополнительный комплект резины ему пришлось просто выбросить.

Из других недостатков отмечены маленькие возможности для тюнинга, работа полного привода только в отдельных дорожных условиях, качество езды при маленькой загрузке автомобиля.