Видео дня: умельцы создали «Ниву» 6x6

Вы уже могли видеть в сети фотографии внедорожников, которым мастера решили добавить еще один мост, чтобы превратить авто 4x4 в монструозный вездеход 6x6. Идея дошла до небезызвестного блогера из "Гаража 54", и он взялся за дело.

На самом деле, как справедливо отмечает автор, задача добавить машине дополнительный мост не столь сложна. Куда более тонкой работы требует подключение этого моста к двигателю, чтобы он не был декоративным "паразитирующим" элементом, а принимал активное участие в движении. Именно решение этой проблемы и заняло у мастеров большую часть времени.

Однако результат того стоил: "Нива", теперь похожая на танк, получила 6 колес, достаточно гибкую для такой конструкции подвеску и, кажется, еще более выдающиеся вездеходные качества.