Приглядитесь к супергибриду Mercedes-AMG

Раскрыт дизайн и интерьер серийного супергибрида Mercedes-AMG

На моторшоу в Париже дебютировала серийная модификация гибридного гиперкара Mercedes-AMG Project One. У товарного варианта пропало из названия слово «Project» — теперь автомобиль называется просто Mercedes-AMG One.

Гиперкар, который выглядит в точности, как концептуальный вариант, оснастили активной аэродинамикой. Он имеет открывающиеся дефлекторы на передних колесных арках и мультисоставное выдвигающееся заднее антикрыло, которое может менять свое положение и угол атаки. На данный момент комплекс аэродинамических элементов все еще проходит доводочные испытания в аэродинамической трубе.

Детальные технические характеристики гиперкара все еще не разглашаются. Машина, как ожидается, получит гибридную силовую установку на базе 1,6-литрового турбомотора V6, способного «раскручиваться» до 11 тысяч оборотов в минуту. В состав агрегатов также войдет восьмидиапазонная роботизированная коробка передач, пять электромоторов и литий-ионные батареи. Суммарная отдача двигателя составила более 1000 лошадиных сил.

С нуля до 200 километров в час Mercedes-AMG One сможет разогнаться примерно за шесть секунд. Максимальная скорость превышает 350 километров в час. На электротяге автомобиль проедет около 25 километров.

Всего будет выпущено 275 гиперкаров, каждый из которых, по некоторым данным, уже продан. Стоимость каждого автомобиля достигает 2,3 миллиона евро.