Ещё
Приглядитесь к супергибриду Mercedes-AMG
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт дизайн и интерьер серийного супергибрида Mercedes-AMG 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На моторшоу в Париже дебютировала серийная модификация гибридного гиперкара Mercedes-AMG Project One. У товарного варианта пропало из названия слово «Project» — теперь автомобиль называется просто Mercedes-AMG One.
Гиперкар, который выглядит в точности, как концептуальный вариант, оснастили активной аэродинамикой. Он имеет открывающиеся дефлекторы на передних колесных арках и мультисоставное выдвигающееся заднее антикрыло, которое может менять свое положение и угол атаки. На данный момент комплекс аэродинамических элементов все еще проходит доводочные испытания в аэродинамической трубе.
Детальные технические характеристики гиперкара все еще не разглашаются. Машина, как ожидается, получит гибридную силовую установку на базе 1,6-литрового турбомотора V6, способного «раскручиваться» до 11 тысяч оборотов в минуту. В состав агрегатов также войдет восьмидиапазонная роботизированная коробка передач, пять электромоторов и литий-ионные батареи. Суммарная отдача двигателя составила более 1000 лошадиных сил.
С нуля до 200 километров в час Mercedes-AMG One сможет разогнаться примерно за шесть секунд. Максимальная скорость превышает 350 километров в час. На электротяге автомобиль проедет около 25 километров.
Всего будет выпущено 275 гиперкаров, каждый из которых, по некоторым данным, уже продан. Стоимость каждого автомобиля достигает 2,3 миллиона евро.
Motor.ru: последние новости
Появились подробности о «народном кроссовере» Volkswagen для России BMW представила совершенно новую «трешку» Nissan Qashqai получил новый турбомотор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закрыли для бензовозов29
Названы пять самых недолговечных автомобилей1
Skoda представила преемника модели Rapid
Названы недостатки УАЗ «Хантер»2
Умельцы создали «Ниву» 6x6
Видео
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
05:09
Крымский мост закрыли для бензовозов
Автоновости
00:41
Массовое ДТП в Москве: 13 пострадавших
ДТП
05:09
На Крымский мост пустили грузовики
Автоновости
02:05
«Мент в законе» напал на гаишников
ДТП
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
04:12
McLaren Senna и 720S сравнили в дрэг-гонке
Автоновости
00:30
Страшное ДТП в Подмосковье: пострадали 20 человек
ДТП
02:02
Машины резко подорожают
Автоновости Бортжурнал
00:36
Водитель Gelendwagen показал урок «обычной доброты»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение