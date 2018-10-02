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Бензин по 100 рублей всполошил соцсети
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Россиян напугали бензином по 100 рублей 

Рамблер 4 часа назад
Блогер Рустем Адагамов опубликовал в твиттере документ, в котором цены на бензин к концу 2019 года составляют 90,8 рубля за литр АИ-92, 95,6 рубля за АИ-95 и 99,4 рубля за литр дизельного топлива.
Как отмечает Ура.ру, Адагамов показал внутренний документ компании ООО ТПС, в котором даны рекомендации по образованию цен на поставки бензина по госзакупкам.
«Ну а что, на конец 2019 года нормальные европейские цены», — написал Адагамов.
«Охренели что-ли вовсе?» — так прокомментировал пост блогера один из пользователей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Про европейские пенсии не слышали?:)» — добавил @Olenevodic.
Многие пользователи в комментариях назвали этот документ фейком. Один из пользователей отметил, что документ представляет собой расчет начальной максимальной цены бензина.
«То есть, какая максимальная цена будет у контракта, дальше во время тендера выше этой цены подать предложение будет нельзя, а ниже можно», — пояснил он.
По данным Росстата, за январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 процента. Для решения проблемы кабмин 1 июня снизил акцизы на дизель и бензин. После 4 июня цены начали снижаться. В конце лета бензин в России в среднем стоил 43,27 рубля за литр, а дизель — 44,53 рубля за литр.
Также власти решили провести налоговый маневр, снизив экспортные пошлины на нефть до нуля в течение шести лет (снижение начнется с января 2019 года), подняв вместе с этим налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
С 1 января 2019 года правительство повысит акцизы на бензин и дизельное топливо — они вернутся к значениям, которые планировались установить на 1 июля 2018-го.
Комментарии142
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