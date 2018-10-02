Бензин по 100 рублей всполошил соцсети

Россиян напугали бензином по 100 рублей

Блогер Рустем Адагамов опубликовал в твиттере документ, в котором цены на бензин к концу 2019 года составляют 90,8 рубля за литр АИ-92, 95,6 рубля за АИ-95 и 99,4 рубля за литр дизельного топлива.

Как отмечает Ура.ру, Адагамов показал внутренний документ компании ООО ТПС, в котором даны рекомендации по образованию цен на поставки бензина по госзакупкам.

Ну а что, на конец 2019 года нормальные европейские цены. pic.twitter.com/PmDN5G8q3s— Рустем Адагамов (@adagamov) 1 октября 2018 г.

«Ну а что, на конец 2019 года нормальные европейские цены», — написал Адагамов.

«Охренели что-ли вовсе?» — так прокомментировал пост блогера один из пользователей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Про европейские пенсии не слышали?:)» — добавил @Olenevodic.

Многие пользователи в комментариях назвали этот документ фейком. Один из пользователей отметил, что документ представляет собой расчет начальной максимальной цены бензина.

«То есть, какая максимальная цена будет у контракта, дальше во время тендера выше этой цены подать предложение будет нельзя, а ниже можно», — пояснил он.

По данным Росстата, за январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 процента. Для решения проблемы кабмин 1 июня снизил акцизы на дизель и бензин. После 4 июня цены начали снижаться. В конце лета бензин в России в среднем стоил 43,27 рубля за литр, а дизель — 44,53 рубля за литр.

Также власти решили провести налоговый маневр, снизив экспортные пошлины на нефть до нуля в течение шести лет (снижение начнется с января 2019 года), подняв вместе с этим налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

С 1 января 2019 года правительство повысит акцизы на бензин и дизельное топливо — они вернутся к значениям, которые планировались установить на 1 июля 2018-го.