Кроссовер с подвохом: с каким двигателем покупать Duster

Кроссовер с подвохом: эксперт рассказал, с каким двигателем покупать Renault Duster

Автоэксперты рассуждали, какой двигатель надежнее в модели Renault Duster — H4M или K4M.

Специалисты открыли неожиданные факты касательно надежности и долговечности любимца российских почитателей автобренда Renault.

В целом обсуждаемую модель называют достаточно надежной. Однако есть у машины и своя «изюминка», которая может выйти дорогостоящим ремонтом.

Как выяснилось, неким «Рубиконом» у «Дастера» является порог в 100000 километров. После такого пробега, ГРМ агрегата H4M зачастую выходит из строя и тянет за собой череду повреждений самого мотора.

Еще один «сюрприз» поджидает автовладельца через те же 100000 километров пробега — отладка клапанов. Причиной тому служит отсутствие гидрокомпенсатора. Также гарантированный ресурс мотора H4M заявлен производителем как 250000 километров. А у модели K4M моторесурс вдвое больше.

Так что, если вы намерены пару лет поездить и продать Renault Duster, то неважно, какой агрегат установлен. А если пользоваться данной моделью вы намерены долгие годы, то выбор очевиден — K4M.