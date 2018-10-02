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Кроссовер с подвохом: с каким двигателем покупать Duster
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Кроссовер с подвохом: эксперт рассказал, с каким двигателем покупать Renault Duster 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты рассуждали, какой двигатель надежнее в модели Renault Duster — H4M или K4M.
Специалисты открыли неожиданные факты касательно надежности и долговечности любимца российских почитателей автобренда Renault.
В целом обсуждаемую модель называют достаточно надежной. Однако есть у машины и своя «изюминка», которая может выйти дорогостоящим ремонтом.
Как выяснилось, неким «Рубиконом» у «Дастера» является порог в 100000 километров. После такого пробега, ГРМ агрегата H4M зачастую выходит из строя и тянет за собой череду повреждений самого мотора.
Еще один «сюрприз» поджидает автовладельца через те же 100000 километров пробега — отладка клапанов. Причиной тому служит отсутствие гидрокомпенсатора. Также гарантированный ресурс мотора H4M заявлен производителем как 250000 километров. А у модели K4M моторесурс вдвое больше.
Так что, если вы намерены пару лет поездить и продать Renault Duster, то неважно, какой агрегат установлен. А если пользоваться данной моделью вы намерены долгие годы, то выбор очевиден — K4M.
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