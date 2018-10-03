Бренд DS показал два маленьких кроссовера

Новая платформа кроссовера — это уже известная по другим моделям альянса PSA модульная архитектура CMP, но, похоже, на DS 3 Crossback дебютировала ее следующая генерация. Французы планируют очень серьезное наступление на сегмент электротранспорта (и кроссовер стал первой ласточкой), и просто вынуждены были серьезно переработать платформу для того, чтобы строить на ее базе электромобили.

DS 3 Crossback вытянулся в длину на 4 118 мм при высоте в 1 534 мм и ширине в 1 791 мм, его колесная база составляет 2 558 мм, а вот объем багажника относительно невелик — 350 л. В список инноваций, заметных невооруженным взглядом, вошли "умная" светодиодная оптика DS Matrix LED Vision и так называемые "невидимые" дверные ручки. Система бесключевого доступа открывает замки дверей при приближении владельца, и по этой же команде ручки выдвигаются из дверей. Когда пассажиры покидают автомобиль, ручки прячутся обратно. Кроме того, вседорожник оснастили и частично автономной системой управления, которая может работать на скоростях до 180 км/ч.

На старте продаж, который запланирован на первую половину следующего года, DS 3 Crossback будет комплектоваться традиционными ДВС. Ему обещан новый бензиновый мотор с отдачей в 155 л.с. Кроме того, в моторную гамму войдут 100— и 130-сильный бензиновые двигатели и дизели аналогичной мощности.

А вот ближе к середине 2019 г. на рынке появится первый электрокар марки DS — тот же самый кроссовер, но с именем E-Tense. Его оснастят электромотором с отдачей в 136 л.с. и 260 Нм, способным разгонять кроссовер до 150 км/ч (до 100 км/ч — за 8,7 с), 50-киловаттную батарею, систему рекуперации кинетической энергии и устройство быстрой зарядки. С его помощью можно каждую минуту восполнять запас энергии, достаточный для преодоления 10 км (или за полчаса до 80% заряда батареи). В целом же запас хода электромобиля составит 300 км по новому циклу измерений WLTP (или 450 км в цикле NEDC).

Французы особо отмечают, что разместили батареи так хитро, что пространство в салоне электрокроссовера осталось тем же самым по размерам, что и у DS 3 Crossback с традиционными моторами.

К слову, официальным конкурентом DS 3 Crossback на сегодня считается Audi Q2

Примечательно, что на российском сайте бренда в разделе "Модельный ряд" новый DS 3 Crossback уже повился. Правда, пока без цен и неясно, будет ли модель продаваться в нашей стране.