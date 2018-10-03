Хот-хэтч Mercedes: полный привод с режимом дрифта

Новый Mercedes-AMG A 45 получит полный привод с режимом дрифта

Топовый хот-хэтч Mercedes-AMG A 45 получит восьмиступенчатый робот DCТ, новую систему полного привода и дрифт-режим работы управляющей электроники, как у E 63 S. По словам руководителя Mercedes-AMG Тобиаса Моэрса, новый хэтчбек будет совсем непохож на нынешнюю машину.

В интервью изданию CarAdvice Моэрс сообщил, что новый Mercedes-AMG A 45 получит двигатель, выдающий более 400 лошадиных сил, усиленную подвеску с более жесткими креплениями рычагов и полностью новый полный привод со специальным режимом для дрифта. На E 63 S он позволяет разомкнуть муфту подключения передней оси и отключить систему электронной стабилизации, а в промежуточном режиме допускает скольжения в ограниченных пределах.

Он младшего Mercedes-AMG A 35 4Matic старшей модели достанется мультимедийный комплекс MBUX и цифровая приборная панель с особым AMG-оформлением. Также хот-хэтч получит визуального гоночного помощника AMG Track Pace, способного записывать более 80 параметров автомобиля во время заездов по гоночной трассе.