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Хот-хэтч Mercedes: полный привод с режимом дрифта
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Новый Mercedes-AMG A 45 получит полный привод с режимом дрифта 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Топовый хот-хэтч Mercedes-AMG A 45 получит восьмиступенчатый робот DCТ, новую систему полного привода и дрифт-режим работы управляющей электроники, как у E 63 S. По словам руководителя Mercedes-AMG Тобиаса Моэрса, новый хэтчбек будет совсем непохож на нынешнюю машину.
В интервью изданию CarAdvice Моэрс сообщил, что новый Mercedes-AMG A 45 получит двигатель, выдающий более 400 лошадиных сил, усиленную подвеску с более жесткими креплениями рычагов и полностью новый полный привод со специальным режимом для дрифта. На E 63 S он позволяет разомкнуть муфту подключения передней оси и отключить систему электронной стабилизации, а в промежуточном режиме допускает скольжения в ограниченных пределах.
Он младшего Mercedes-AMG A 35 4Matic старшей модели достанется мультимедийный комплекс MBUX и цифровая приборная панель с особым AMG-оформлением. Также хот-хэтч получит визуального гоночного помощника AMG Track Pace, способного записывать более 80 параметров автомобиля во время заездов по гоночной трассе.
Модель начального уровня — Mercedes-AMG A 35 4Matic — рассекретили в середине сентября. Хэтчбек оснастили модернизированной версией двухлитровой «турбочетверки» M260, выдающей 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, и семиступенчатым «робот» с двумя сцеплениями. Первую сотню A 35 4Matic разменивает через 4,7 секунды. Чуть медленнее ближайших конкурентов: Audi S3 и BMW M140i.
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