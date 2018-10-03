Hyundai отправит в ремонт 29 тысяч «Крет»

Компания Hyundai объявила об отзыве на российском рынке кроссоверов Creta. На сервис придется отправиться 28 683 автомобилям с полным приводом, начиная с самого первого выпущенного экземпляра и заканчивая машиной, проданной 29 ноября 2017 года.

Как говорится в сообщении Росстандарта, причиной для начала сервисной кампании стал плохо закрепленный топливный шланг. На сервисе проверят зазор между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости. При обнаружении дефекта на автомобиле заменят трубки заливной горловины.

Все ремонтные работы будут проведены бесплатно. Узнать, подпадает ли конкрентный автомобиль под отзыв, можно по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта.

Сейчас «Крета» является самым популярным кроссовером в России. С января по август текущего года было продано почти 44 тысячи таких машин. Цены на модель начинаются от 879,9 тысячи рублей (на полноприводный вариант — от 1 012 900 рублей).