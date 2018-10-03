Ещё
Новый Defender показался в почти серийном кузове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Land Rover Defender сфотографировали в почти серийном кузове 

Motor.ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Недалеко от исследовательского центра Jaguar Land Rover в Гейдоне были замечены тестовые прототипы Defender нового поколения. По предварительной информации, внедорожник выйдет на рынок в 2020-м, а его публичный дебют состоится уже в следующем году.
В интервью изданию Autocar глава маркетинга JLR Феликс Бротигем сообщил, что первые четыре прототипа из пилотного выпуска уже выехали на дороги общего пользования. Со временем тестовых машин будет все больше. Новый Defender пройдет ряд обычных испытаний: в Швеции машины проверят на устойчивость к отрицательным температурам, в калифорнийской Долине Смерти на способность противостоять экстремальной жаре.
По предварительной информации, гамма двигателей нового «Дефендера» будет состоять из бензиновых и дизельных агрегатов. Не исключается появление в линейке гибридных и электрических модификаций. Внедорожные возможности модели также останутся на довольно высоком уровне. В будущем Defender трансформируется в целое семейство машин, куда войдут короткобазная и длиннобазная версии, а также пикап.
Ранее сообщалось, что дебют Land Rover Defender нового поколения запланирован на следующий год. Произойдет это в рамках празднования 70-летнего юбилея британской марки. В основу модели ляжет алюминиевая платформа, ранее использовавшаяся при постройке нового Discovery. При этом с машинами предыдущего поколения он сохранит лишь «эмоциональную связь».
Motor.ru: последние новости
Австрийцы сделали спецверсию мотоцикла «Урал» с канистрой водки Hyundai отправит в ремонт 29 тысяч «Крет» Новый Mercedes-AMG A 45 получит полный привод с режимом дрифта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителя скорой оштрафовали на 300 тысяч за парковку у дома больного133
Водитель Audi не пропустил девушку и пожалел11
Зачем австрийцам мотоцикл «Урал» с канистрой водки?
Новая «Нива» 4х4 удивляет своим шикарным дизайном4
Крымский мост связали с ростом цен на бензин32
Видео
01:39
Крымский мост связали с ростом цен на бензин
Автоновости
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
05:09
Крымский мост закрыли для бензовозов
Автоновости
01:20
Водитель Audi не пропустил девушку и пожалел
ДТП
20:13
Бензин по 100 рублей всполошил соцсети
Бортжурнал
00:41
Массовое ДТП в Москве: 13 пострадавших
ДТП Автоновости
05:09
На Крымский мост пустили грузовики
Автоновости
00:35
Кларксон прокатил по Грузии голову Сталина
Автоновости Автоспорт
02:05
«Мент в законе» напал на гаишников
ДТП
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение