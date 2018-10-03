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Зачем австрийцам мотоцикл «Урал» с канистрой водки?
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Австрийцы сделали спецверсию мотоцикла «Урал» с канистрой водки 

Motor.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Австрийский дилер мотоциклов «Урал» представил особую версию базового СиТи, вдохновением для которой стали поезда Транссибирской магистрали. Мотоцикл оснастили телескопической вилкой Marzocchi, дополнительными кожаными кофрами для мелких вещей, а также стилизованным под канистру набором из бутылки водки и четырех рюмок.
Мотоциклы Ural Transsib, которых соберут всего 20 штук, будут окрашены в темно-зеленый цвет. Он, а также желтая полоса, опоясывающая бензобак и коляску, должны отсылать к вагонам пассажирских поездов. Сиденья и дополнительные аксессуары для мотоцикла преимущественно выполнены в коричневом цвете — как сиденья в купе или плацкарте.
В оснащение «Урала» из особой серии входит ветрозащитный щиток для коляски, чехол от дождя, меховой «спальник» для холодного времени года, изготовленный фирмой из Тироля, специализирующейся на альпинистском снаряжении, а также перчатки с электроподогревом.
Урал СиТи в линейке ирбитского производителя занимает место модели начального уровня. В отличие от Ural Transsib, который сделали более пригодным для передвижения по обычным дорогам, обычный СиТи комплектуется не телескопической вилкой, а рычажной подвеской с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами. Двигатель объемом 745 кубических сантиметров выдает 41 лошадиную силу и 57 Нм крутящего момент. Коробка — механическая с ножным управлением.
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