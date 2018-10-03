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Хэтчбэк Hyundai i30 N получил расширенные опции
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Хэтчбэк Hyundai i30 N получил расширенные опции 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На автосалоне в Париже была представлена особая комплектация Hyndai i30 N, которая была доведена до совершенства самой компанией.
Версия названа «N-Option», и она является концептуальным представлением новых аксессуаров для хэтчбэка. Всего в линейке будет 25 новых опций для комплектации автомобиля. Фактически, представленная машина должна дать будущим покупателям и инвесторам понять, в каком направлении будет двигаться производство опциональных компонентов автомобилей компании.
У машины появилось антикрыло и капот, выполненные из углепластика, обновленная решетка радиатора, глушители для выпускной системы в количестве 4 штук, диски на 20 дюймов. Сам кузов имеет особое матовое покрытие, разработанное и произведенное специально для Парижского Автосалона. В салоне большую часть материалов заменили на углепластик и алькантару, а первый ряд сидений теперь представлен спортивными креслами ковшевидной конструкции.
Стоковый i30 N имеет T-GDI мотор на два литра с турбинированием и 250 лошадиными силами, а при покупке пакета «Perfomance Pack» мощность возрастает до 275 лошадей. Движок работает с механической трансмиссией на 6 ступеней, улучшенным сцеплением и короткой кулисой. Максимальной скоростью машины является 250 кмчас, а сотню на спидометре i30 N набирает за 6.2 секунды.
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