МАЗ показал «убийцу» «ГАЗели»

Если автобус, подозрительно напоминающий китайский JAC Sunray, будет поставляться в Россию, то наверняка пошатнет позиции отечественного бестселлера.

В ноябре дочерняя компания белорусского предприятия "Брестмаш" начнет выпуск соперника отечественной "ГАЗели-Next". Глаза вас не обманывают — прототипом легкого коммерческого автомобиля выступил "китаец" JAC Sunray, который в свою очередь сравнивают с Mercedes-Benz Sprinter прошлого поколения. Впрочем, компания из Поднебесной утверждает, что обликом занималась итальянская дизайн-студия.

Основных модификаций будет две. Пассажирская версия, вмещающая 9, 13 или 16 человек, получит название МАЗ-281. У нее пять дверей, шестиметровый кузов и колесная база длиной 3570 мм, идентичная расстоянию между осями у "китайца". Ширина -2100 мм, высота — 2800 мм. Грузовой фургон МАЗ-3650 предложат, как в идентичном шестиметровом формате, так и укороченном, с колесной базой в 2960 мм и длиной 4900 мм, а также в варианте с короткой крышей (высота 2340 мм). Полная масса варьируется от 3500 до 4050 кг в зависимости от версии.

Двигатель у перспективных новинок турбодизельный от JAC объемом 2,8 л (149,5 л.с. и 355 Нм). Что касается шасси, то задняя подвеска зависимая рессорная, а дисковые тормоза установят только спереди.

На первых порах с конвейера будут сходить автомобили, собранные крупноузловым методом из компонентов JAC, но в перспективе долю белорусских комплектующих увеличат. Российские перспективы пока туманны — беспошлинные поставки машин из одной страны Таможенного союза в другую возможны, если уровень локализация не менее 50%.