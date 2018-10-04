Как собрать внедорожник из «Камаза» и «Оки»

Гибридный внедорожник из «Камаза» и «Оки»

Это уже восьмой автомобиль, собранный Александром Юткиным из Новосибирской области своими руками.

Он увлечекается этим уже не один год, собирая автомобили из, казалось бы, несовместимых машин. На этот раз донорами послужили «Камаз» и «Ока».

Автор этого проекта — страстный любитель рыбалки, и ему требовалась машина, способная проехать абсолютно везде, не только при отсутствии дороги, но даже при наличии льда. Для ее создания автор приобрел кузов, ступицы, приводы и трансмиссию от автомобиля «Ока». Ходовая часть взята от японского автомобиля по причине отсутствия в продаже некоторых деталей.

От «Камаза» для создания нового автомобиля были взяты только колеса, вес которых был уменьшен от оригинальных 80 до 22 кг. Общий вес готового автомобиля получился около 1000 кг, ширина — 2,18 м. Расходы изобретателя составили примерно 150 000 рублей. Результатом стал внедорожник с отличной проходимостью с любых погодных и дорожных условиях.