Bentley Bentayga остался без дизеля

Несмотря на популярность дизельных двигателей в Европе, премиальный кроссовер Bentley Bentayga больше не будет продаваться с подобной силовой установкой в Старом свете. Подобная информация появилась в прессе со ссылкой на представителей бренда.

Причина сворачивания продаж кроется в новых экологических нормах, введенных на территории Евросоюза , которым базовый 4.0-литровый 435-сильный агрегат от Bentayga не удовлетворяет. В результате, дизельная версия элитного SUV продавалась на европейском рынке лишь около года.

Тем не менее отказываться от данной модификации насовсем британский производитель не намерен и Bentley Bentayga с дизелем продолжат продавать на рынках, где нет таких жестких требований экологической безопасности. В частности, продолжатся продажи кроссовера и в нашей стране.

Напомним, что российская цена Bentley Bentayga дизель начинаются с 12.5 миллионов рублей, что делает версию самой доступной среди всех вариаций кроссовера. Такой автомобиль способен максимально разгоняться до 270 км/ч при динамике разгона до первой "сотни" в 4.8 секунды. Поэтому «британец» считается наиболее "резвым" из существующих представителей SUV-сегмента, оснащенных двигателем на тяжелом топливе.