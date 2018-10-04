Ещё
Bentley Bentayga остался без дизеля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Bentley Bentayga остался без дизеля 

Allroader.ru 2 часа назад
Фото: Allroader.ru
Несмотря на популярность дизельных двигателей в Европе, премиальный кроссовер Bentley Bentayga больше не будет продаваться с подобной силовой установкой в Старом свете. Подобная информация появилась в прессе со ссылкой на представителей бренда.
Причина сворачивания продаж кроется в новых экологических нормах, введенных на территории Евросоюза, которым базовый 4.0-литровый 435-сильный агрегат от Bentayga не удовлетворяет. В результате, дизельная версия элитного SUV продавалась на европейском рынке лишь около года.
Тем не менее отказываться от данной модификации насовсем британский производитель не намерен и Bentley Bentayga с дизелем продолжат продавать на рынках, где нет таких жестких требований экологической безопасности. В частности, продолжатся продажи кроссовера и в нашей стране.
Напомним, что российская цена Bentley Bentayga дизель начинаются с 12.5 миллионов рублей, что делает версию самой доступной среди всех вариаций кроссовера. Такой автомобиль способен максимально разгоняться до 270 км/ч при динамике разгона до первой "сотни" в 4.8 секунды. Поэтому «британец» считается наиболее "резвым" из существующих представителей SUV-сегмента, оснащенных двигателем на тяжелом топливе.
Allroader.ru: последние новости
Volkswagen назвал стоимость Tiguan Offroad Geely SX11: в Россию ровно через год Lada XRAY Cross – новый стандарт российского качества или очередной миф?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобильная загадка озадачила пользователей Сети
Водителя скорой оштрафовали на 300 тысяч за парковку у дома больного146
Skoda будет выпускать кроссовер Karoq в России
BMW не будет делать конкурента Mercedes-Benz X-Class
Как собрать внедорожник из «Камаза» и «Оки»
Видео
01:39
Крымский мост связали с ростом цен на бензин
Автоновости
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
05:09
Крымский мост закрыли для бензовозов
Автоновости
01:20
Водитель Audi не пропустил девушку и пожалел
ДТП
20:13
Бензин по 100 рублей всполошил соцсети
Бортжурнал
00:41
Массовое ДТП в Москве: 13 пострадавших
ДТП Автоновости
05:09
На Крымский мост пустили грузовики
Автоновости
00:35
Кларксон прокатил по Грузии голову Сталина
Автоновости Автоспорт
02:05
«Мент в законе» напал на гаишников
ДТП
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение