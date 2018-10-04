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Дефектные авто разъезжаются по домам
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Дефектные авто разъезжаются по домам 

News.ru 4 часа назад
Фото: ford.ru
За последний месяц участились случаи, когда иностранные автопроизводители отзывают крупные партии машин из России. С начала осени успели объявить о «возвратах» компании Mercedes-Benz, Mitsubishi, Hyundai, Ford и Toyota. Причины разные, но все — технического характера. Из-за брака моделей и иных сложностей страну покинет около 200 тыс. автомобилей. Но неприятный факт может обернуться для россиян реальной материальной выгодой, утверждают эксперты, опрошенные News.ru.

Авто с изъяном

Первой в списке «отзывников» стала компания Ford. В начале сентября она объявила о том, что забирает из России 20 864 кроссовера модели Kuga. В них обнаружились риски возгорания и проблемы с подушками безопасности.
Затем 1 октября отозвать 145 тыс. авто решила компания Mitsubishi. Она выводит с российского рынка модели Outlander PHEV, Mitsubishi Outlander и Mitsubishi ASX, купленные гражданами с декабря 2012 года по сентябрь 2016-го. В указанных моделях оказались проблемы со стояночным тормозом.
А дальше подобные сообщения об «отзывниках» стали появляться практически каждый день. Так, 2 октября Hyundai объявила о проблемах с топливным шлангом в почти 29 тыс. кроссоверов Creta.
Два дня спустя, 4 октября, Mercedes-Benz сообщила, что забирает из нашей страны 1023 типов 166 и 292. Причиной стали неполадки с гидравликой. Таким образом, с российского рынка должны уйти как минимум 195 570 автомобилей разных марок, подсчитал News.ru.
news.ru

Практика отзыва

Машина — сложный технический продукт, поэтому ничего удивительного в этих отзывах нет, объяснил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев. С точки зрения владельцев особых рисков нет, потому что все отзывные кампании проводятся за счёт производителя, соответственно клиенту ни за что платить не надо.
Производитель несёт расходы: он оплачивает дилеру работы при замене детали и саму её стоимость. Поэтому для потребителя отзыв автомобилей не несет никаких потерь, скорее наоборот, подчёркивает автоэксперт Роман Гуляев. Обновляя одну деталь, по сути, немного обновляется и автомобиль целиком, при этом никаких проблем со страховками у пользователей не возникает, отмечает он.
Ремонт и замена деталей обычно происходит в течение дня. Авторизованный дилерский центр может предоставить подменный автомобиль взамен отзываемого. Владелец авто, конечно, может отказаться от ремонта и подменной «лошадки», но это экономически нецелесообразно, рассказал аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.
Отзывы автомобилей будут продолжаться в будущем, ведь на этом рынке сильная конкуренция, что приводит к тому, что машины становятся всё более технически сложными. Техническая нагрузка также может вызывать необходимость внеплановой замены отдельных узлов и агрегатов. Владельцам следует спокойно воспринимать этот процесс, ведь производители готовы сделать всё, чтобы поддерживать высокое качество продукции и лояльность покупателей, пояснил эксперт.
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