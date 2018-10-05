Model X не смогли перевернуть во время испытаний

Tesla не смогли перевернуть Model X во время заводских испытаний

Журнал Electrek обнародовал видео с заводскими испытаниями нового кроссовера Tesla Model X.

На нем ясно видно, как сотрудники компании несколько раз пытались осуществить попытку переворота транспортного средства. Попытки успехом не увенчались — каждый раз автомобиль вновь оказывался стоящим на четырех колесах.

С каждой новой попыткой повышалась скорость, на которой производился сброс автомобиля с тележки. Но если с первой попытки сброса машина даже не достигла критического для ее устойчивости угла, то на второй и третьей уже совершила полный оборот, перекатившись через оба бока, чтобы вновь ровно встать на колеса.

Год назад этот автомобиль был признан наиболее безопасным за все время проведения испытаний Агентства США по безопасности движения на трассах, получив оценку в 5 звезд во всех испытаниях.