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Новую Lada 4х4 запретили заправлять АИ-92
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Новую Lada 4х4 запретили заправлять бензином АИ-92 

Car.ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: Car.ru
Росстандарт на своём портале сообщает, что по-новому сертификату ОТТС, автомобиль Lada 4×4 не предписано заливать бензином АИ-92, хотя прямого запрета в этом топливе нет.
Теперь отечественный концерн АвтоВАЗ рекомендует заправлять «Ниву» топливом октановое число, которого не ниже 95. О возможной заправке отечественной модели бензином АИ-92 в обновленном сертификате больше ничего не прописано.
Правда, остальная информация о характеристиках обновленной модели Lada 4×4 в сертификате осталась без изменений.
Хочется напомнить, что этим летом уже появлялась информация о появлении в Росстандарте сертификата ОТТС для обновленной модели Lada 4х4, которую продемонстрировали на Московской автовыставке.
В данном документе сообщалось, что заправлять автомобиль разрешается бензином АИ-92, а 5-дверная модификация авто может производить буксировку прицепов. Заметим, что масса прицепов, которые не имеют тормозных систем, не должна быть больше 300 кг, а прицепы оснащенные тормозами не более 600 кг.
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