Названы самые популярные кроссоверы России

По итогам сентября корейский бестселлер Hyundai Creta, входящий в топ-5 самых популярных моделей российского рынка новых легковых автомобилей, сохранил лидерство в сегменте SUV, разойдясь тиражом в 5876 единиц, что на 1% больше, чем в сентябре 2017 года.
Несмотря на существенный прирост в 58% до 3851 автомобиля, Toyota RAV4 не удалось подвинуть с первой строчки Creta, зато японский кроссовер обошел Renault Duster, продажи которого снизились на 9% до 3780 единиц.
Существенно нарастили продажи идущие на 4-м и 5-м местах LADA 4x4 и Volkswagen Tiguan — на 28% и 20% соответственно до 3188 и 2947 единиц, а вот идущий 6-м Renault Kaptur увеличил продажи лишь на 1% до 2712 автомобилей.
Что касается нижней части топ-10, самый большой прорыв удался Skoda Kodiaq, увеличившему продажи более чем в семь раз (+618%), чему способствовало начало сборки кроссовера на заводе ГАЗ и снижение за счет этого цен. Kodiaq вытеснил из топ-10 Chevrolet Niva и занимает как раз 10-ю позицию.
На местах с 7-го по 9-е расположились две японские и одна корейская модели. KIA Sportage с приростом в 27% до 2458 автомобилей, Nissan X-Trail с ростом в 45% до 2389 автомобилей и Nissan Qashqai с ростом в 53% до 2369 единиц.